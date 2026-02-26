Ligue des champions : résultats, qualifiés et tableau des 8es

Retrouvez les résultats et qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Fin des barrages de la Ligue des champions avec la qualification à l'arrache du PSG. Les Parisiens se sont imposés sur le fil en cumulant les scores de la double confrontation face à l'AS Monaco et verra donc les huitièmes de finale. Ce ne sera en revanche pas le cas pour des grands noms du football italien comme l'Inter Milan, éliminé par Bodo Glimt, ou encore la Juventus éliminée par Galatasaray après un scénario fou. Ca passe en revanche pour les Espagnols du Real Madrid ou encore de l'Atletico Madrid... Les clubs qualifiés et les affiches potentielles avant le tirage au sort :

PSG - Chelsea / Barcelone

Galatasaray - Liverpool / Tottenham

Real Madrid - Sporting / Man City

Atalanta - Arsenal / Bayern

Newcastle - Chelsea / Barcelone

Atlético - Liverpool / Tottenham

Bodo Glimt - Man City / Sporting

Olympiakos - Arsenal / Bayern

Le calendrier complet

De la première journée sur trois jours en septembre jusqu'à la grande finale de la Ligue des champions, découvrez le calendrier des prochains matchs de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Les résultats de la Ligue des champions

Découvrez tous les résultats des rencontres de la Ligue des champions 2025-2026 avec une mise à jour en quasi temps réel dès chaque coup de sifflet final. Rafraîchissez la page pour afficher les derniers résulats.