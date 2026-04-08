Ligue des champions : scores et résultats en direct des quarts de finale

Place désormais aux quarts de finale de la Ligue des champions entre les huit meilleurs clubs européenns de la saison.

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Dernières actus La grande finale approche... Cette semaine, les quarts de final sont au programme avec des chocs en pagaille dans la plus prestigieuse des compétitions, la Ligue des champions. Ce mardi, le choc légendaire entre le Real Madrid et le Bayern Munich dans un match aller déterminant au Bernabeu a donné un premier gros avantage aux Allemands en s'imposant 2-1 malgré un but de Mbappé. Mercredi, la France se concentrera sur son dernier représentant, le PSG, tenant du titre, qui va tenter de prendre un vrai avantage au Parc des Princes face à Liverpool dans un remake de la saison dernière. Le calendrier complet De la première journée sur trois jours en septembre jusqu'à la grande finale de la Ligue des champions, découvrez le calendrier des prochains matchs de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Les résultats de la Ligue des champions Découvrez tous les résultats des rencontres de la Ligue des champions 2025-2026 avec une mise à jour en quasi temps réel dès chaque coup de sifflet final. Rafraîchissez la page pour afficher les derniers résultats.

Derniers résultats

22:58 - Le sacré coup de l'Atlético au Camp Nou (0-2) Victoire des Colchoneros qui s'offrent une victoire de prestige au Camp Nou ! Alvarez puis Sorloth ont assommé des Barcelonais réduits à 10 juste avant la pause. 22:36 - Sorloth pour le break ! (0-2) L'Atlético Madrid s'offre le but du break grâce à Sorloth, efficace au premier poteau pour couper le centre venu de la gauche. En retard, Martin ne peut constater les dégats, 2-0 pour Madrid ! 21:53 - L'Atlético en route pour le gros coup à la pause (0-1) Face à un Barça réduit à 10, l'Atlético Madrid vire en tête à la pause grâce à un véritable bijou de coup-franc d'Alvarez. Les hommes de Diego Simeone sont en train de jouer un bien mauvais tour aux Catalans ! 21:49 - Alvarez ouvre le score sur coup franc ! (0-1) Après le carton rouge de Cubarsi, l'Atlético Madrid fait coup double avec le but exceptionnel sur coup-franc d'Alvarez. Un véritable bijou d'enroulé qui se loge dans la lucarne de Garcia ! 21:02 - C'est parti pour Barcelone - Atlético ! Coup d'envoi de ce choc 100% hispanique des quarts de finale de Ligue des champions ! 07/04/26 - 22:56 - Arsenal prend une option pour la qualification ! (0-1) C'est terminé au stade José Alvalade de Lisbonne où le Sporting Portugal s'incline 1-0 contre Arsenal après un but dans le temps additionnel de Kai Havertz. 07/04/26 - 22:54 - Malgré un but de Mbappé, Madrid s'incline face au Bayern Munich (1-2) Dans ce quart de finale aller de la Ligue des Champions, ce mardi 7 avril, le Bayern Munich, à Santiago-Bernabéu, a maîtrisé le Real Madrid (1-2). En fin de première période, Luis Diaz, sur une offrande de Gnabry, a parfaitement ouvert son pied au point de pénalty (0-1, 42e). Au retour des vestiaires, depuis l’entrée de la surface de réparation, Kane, parfaitement servi par Olise, a placé le ballon dans le petit filet (0-2, 46e). En fin de partie, Kylian Mbappé a repris un centre parfait d’Alexander-Arnold pour relancer le suspense en vue de la manche retour dans une semaine (1-2, 74e). 07/04/26 - 22:33 - BUUUUUUUT POUR LE REAL MADRID DE MBAPPÉ ! (74e) À cinq mètres du but, Kylian Mbappé pousse dans la cage du Bayern Munich un centre parfait d'Alexander-Arnold ! Il n'y a plus qu'un but d'écart ! 07/04/26 - 22:11 - LE BAYERN DOUBLE LA MISE ! Dès le retour des vestiaires, le Bayern Munich marque à nouveau ! À l'angle de la surface de réparation, Olise réalise une passe au sol à Kane. En une touche, au sol, Kane enroule parfaitement le ballon dans le petit filet ! 07/04/26 - 22:04 - C'est reparti au Bernabéu ! Dans ce quart de finale aller de la Ligue des Champions, le Real Madrid est mené face au Bayern Munich (0-1). 07/04/26 - 21:49 - À la pause, le Bayern fait la couse en tête devant le Real Madrid (0-1) Dans une première période rythmée ce mardi 7 avril, le FC Bayern mène face au Real Madrid (0-1), dans ce quart de finale aller de la Ligue des Champions. Juste avant la pause, Luis Diaz, sur une magnifique ouverture de Gnabry, a permis aux siens de prendre l’avantage (0-1, 41e). Dans des angles fermés, Mbappé a buté à deux reprises sur Neuer (17e et 29e). 07/04/26 - 21:49 - Pas de temps additionnel, mi-temps à Lisbonne (0-0) C'est la pause au stade José Alvalade où le Sporting Portugal tient Arsenal en échec après un premier acte où les deux équipes ont eu des temps forts. Araujo et Madueke ont touché la barre transversale. 07/04/26 - 21:41 - BUUUUUUUUT POUR LE BAYERN ! Cette fois, c'est la bonne pour le FC Bayern ! À la médiane, Vinicius manque sa remise vers ses défenseurs. Lancé en profondeur sur une superbe passe de Gnabry, Luis Diaz, en une seule touche, ouvre parfaitement son pied pour battre le gardien du Real Madrid ! 07/04/26 - 21:04 - C'est parti à Lisbonne ! Declan Rice lance Sporting - Arsenal ! 07/04/26 - 21:00 - C'est parti entre le Real Madrid et le Bayern Munich ! Le Santiago-Bernabéu a fait le plein pour ce choc des quarts de finale aller de la Ligue des Champions !

Découvrez le classement final et complet de la phase de ligue de cette Ligue des champions. Le principe était simple, chaque équipe a joué huit matches, quatre à domicile, quatre à l'extérieur contre des adversaires différents à chaque fois entre le 16 septembre et le 28 janvier. Elles ont accumulé des points pour un classement global. À l'issue de cette phase terminée ce mercredi 28 janvier, les huit premiers ont obtenu directement leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Les équipes classées de la 9e à la 24e place passent par un barrage, en aller-retour fin février pour espérer se qualifier. Les douze derniers sont éliminés. Découvrez le classement final. Rafraîchissez la page pour actualiser le classement.

Le calendrier de la phase finale