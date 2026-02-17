Ligue des champions : scores, résultats, calendrier... Les infos en direct

Place aux barrages de la Ligue des champions avec un choc entre le PSG et l'AS Monaco.

Sommaire Le classement

Les résultats

Le calendrier complet

Dernières actus Déjà l'heure des barrages de la Ligue des champions ces mardi et mercredi avec le duel entre les clubs français, comme l'année dernière, entre le PSG et l'AS Monaco. Malheureusement, les clubs français n'ont pas pu se qualifier directement pour les 8es et se retrouvent ensemble... Il y a des grandes nations européennes présentes dans ce tableau des barrages avec notamment le Real Madrid qui affronte Benfica ou encore les clubs italiens de la Juventus et l'Inter Milan. Vous l'avez compris, les deux finalistes de l'année dernière ne sont pas du tout certains de disputer les 8es de finale. Le calendrier complet De la première journée sur trois jours en septembre jusqu'à la grande finale de la Ligue des champions, découvrez le calendrier des prochains matchs de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Les résultats de la Ligue des champions Découvrez tous les résultats des rencontres de la Ligue des champions 2025-2026 avec une mise à jour en quasi temps réel dès chaque coup de sifflet final. Rafraîchissez la page pour afficher les derniers résulats.

Dernières mises à jour

21:49 - C'est la pause entre Monaco et le PSG (2-2) C'est la mi-temps au Louis-II ! L'AS Monaco et le PSG sont à égalité après 45 premières minutes de folie (2-2). Balogun avait donné deux buts d'avance à l'ASM (1ère et 18e) avant que Doué (29e) puis Hakimi (41e) n'égalisent pour Paris. 21:48 - C'est la mi-temps Benfica et le Real Madrid sont dos à dos dans une première période très enlevée. Les Merengue ont largement dominé ce fin de premier acte sans trouver la faille. Mbappé a eu pléthore d'opportunités. 21:30 - BUT ! Doué réduit l'écart pour le PSG (2-1) Le PSG reprend espoir dans ce match ! Après un ballon récupéré côté gauche dans le camp monégasque, les Parisiens partent vite vers l'avant et Barcola parvient à trouver Doué dans la surface. Dans un angle fermé, sur son premier ballon, Doué trompe Köhn d'une frappe puissante. Monaco ne mène plus que 2-1. 21:19 - BUT ! Balogun signe un doublé (2-0) ! L'AS Monaco double la mise dans ce début de rencontre ! Après une touche sur le côté gauche, les Monégasques jouent parfaitement le coup et Akliouche parvient à lancer Balogun dans le dos de la défense parisienne. Couvert par Marquinhos qui n'arrive pas à revenir, l'Américain trompe Safonov d'une frappe puissante. 2-0 pour Monaco après 19 minutes de jeu ! 21:03 - BUT ! Balogun surprend le PSG (1-0) L'AS Monaco surprend le PSG dans ce début de match ! Après une longue transversale ratée de Nuno Mendes, les Monégasques filent à l'attaque côté gauche. Dans une défense parisienne apathique, Golovine est bien décalé dans la gauche de la surface et a tout le temps de centrer pour trouver Balogun, qui trompe Safonov d'une belle tête dans les six mètres. 1-0 pour Monaco après 2 minutes ! 21:00 - C'est parti entre l'AS Monaco et le PSG ! M. Gil Manzano siffle le coup d'envoi de la rencontre entre l'AS Monaco et le PSG pour ce match aller des barrages de la Ligue des champions ! Ce sont les joueurs parisiens qui engagent pour ces 45 premières minutes. 21:00 - Le coup d'envoi de Benfica - Real Madrid est donné François Letexier donne le coup d'envoi de ce Benfica - Real Madrid au stade de la Luz de Lisbonne. Les deux équipes voudront déjà prendre une option dans ce barrage aller de la Ligue des champions.

Découvrez le classement complet de la phase de ligue de cette Ligue des champions. Le principe était simple, chaque équipe a joué huit matches, quatre à domicile, quatre à l'extérieur contre des adversaires différents à chaque fois entre le 16 septembre et le 28 janvier. Elles ont accumulé des points pour un classement global. À l'issue de cette phase terminée ce mercredi 28 janvier, les huit premiers ont obtenu directement leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Les équipes classées de la 9e à la 24e place passent par un barrage, en aller-retour fin février pour espérer se qualifier. Les douze derniers sont éliminés. Découvrez le classement final. Rafraîchissez la page pour actualiser le classement.

