Ligue des champions : scores, résultats des 8es et dates des matchs retours

Les huitièmes de finale de la Ligue des champions se disputent ces mardi et mercredi avec un choc au programme pour le PSG.

Sommaire Le classement

Les résultats

Le calendrier complet

Dernières actus L'heure de la phase finale de la Ligue des champions est arrivée. Après des mois de compétition, des barrages intenses et des surprises, les grands clubs vont pouvoir peut être faire jouer l'expérience lors de la double confrontation pour rejoindre les quarts de finale. Mais après une phase de ligue difficile et des barrages très compliqués, Paris s'attend à un match très délicat face aux Blues de Chelsea, l'une des meilleures équipes depuis le début de la saison en Ligue des champions. Parmi les autres grosses affiches, on suivra bien évidemment le choc entre le Real Madrid et Manchester City... De leur côté, le Bayern et l'Atlético Madrid ont réalisé un véritable festival face à l'Atalanta et Tottenham, prenant déjà une option sur la qualification. Pour Liverpool, la défaite à Galatasaray complique la tâche des Reds. Les résultats de la Ligue des champions Découvrez tous les résultats des rencontres de la Ligue des champions 2025-2026 avec une mise à jour en quasi temps réel dès chaque coup de sifflet final. Rafraîchissez la page pour afficher les derniers résulats.

Derniers résultats

21:02 - C'est parti au Parc des Princes ! Vitinha donne le coup d'envoi de PSG - Chelsea ! C'est parti pour 90 minutes ! 10/03/26 - 22:59 - L'ATLETICO PREND UNE GROSSE OPTION (5-2) C'est terminé à Madrid. L'Atletico se déplacera à Londres avec une avance de trois buts après sa large victoire face aux Spurs (5-2). Un homme symbolise la déroute de Tottenham, c'est le gardien tchèque Kinsky, auteur de deux grosses erreurs en début de match. On notera la très bonne prestation d'Antoine Griezmann auteur d'un but et d'une belle passe décisive 10/03/26 - 22:56 - Newastle laisse passer sa chance (1-1) Newcastle a tenu tête sur ce match aller face à Barcelone et aurait pu signer un exploit grâce à un but de Harvey à cinq minutes de la fin. Malheurseument une erreur de Malick Thiaw a permis au Baça d'égaliser. 1-1 au final, et ça ne sera plus la même histoire dans 8 jours au Camp Nou 10/03/26 - 22:55 - Le Barça dos au mur ! Coup de sifflet final à St James Park ! Le FC Barcelone s'est fait peur mais s'en est remis au pénalty de sa star Lamine Yamal pour arracher un match nul avant le huitième de finale retour la semaine prochaine. 10/03/26 - 22:53 - Grosse démonstration de Bayern (1-6) On se doutait que l’Atalanta n’était pas de taille à rivaliser avec le Bayern, mais s’incliner à domicile sur le score de six buts à un, peu de personnes l’auraient envisagé. Le Bayern a dominé outrageusement ce huitième de finale, avec un Michael Olise en grands jours, auteur d’un joli doublé. Le match retour sera l’occasion pour Vincent Kompany de faire tourner son effectif. 10/03/26 - 22:52 - YAMAL REMET LES PENDULES A L'HEURE (90e+5, 1-1) Après une faute de Malick Thiaw dans la surface, l'arbitre attribue un penalty Barça. Yamal ne manque pas l'occasion et offre l'égalisation aux siens (1-1). Un score plus conforme au scnéario de la rencontre 10/03/26 - 22:50 - ATALANTA SAUVE L'HONNEUR (93e, 1-6) Magnifique but de Mario Pasalic avec une belle frappe enroulée sur la dernière action du match. 1-6 pour le Bayern 10/03/26 - 22:46 - Le Bayern en gestion (87e, 0-6) Fin de match tranquille pour le Bayern qui fait tourner le ballon face à une équipe d'Atalanta qui a abdiqué depuis longtemps 10/03/26 - 22:43 - SENSATION A ST JAMES PARK (1-0, 86e) A quatre minutes du terme du temps réglèmentaire, Harvey Barnes ouvre le score pour Newcastle sur un service de Jacob Murphy. Le stade est en ébullition. 1-0 pour pour les Magpies face au Barça 10/03/26 - 22:42 - GRIEZMANN OVATIONNE (81e, 5-2) Le joueur Français sort sous les applaudissements à dix minutes du terme de la rencontre. Il est remplacé par Koke 10/03/26 - 22:41 - Rashford ne trouve pas la faille non plus (84e, 0-0) L'attaquant anglais trouve un peu d'espace dans la surface de Newcastle, arme une frappe mais c'est contré par un adversaire 10/03/26 - 22:40 - Les deux boulettes de Kinsky (vidéo) Deux grosses erreurs en 15 minutes pour le gardien tchèque du Tottenham qui a été remplacé après 20 minutes 10/03/26 - 22:38 - SOLANKE ATTENUE LA DOULEUR (75e, 5-2) C'est autour d'Oblake d'offrir des cadeaux aux adversaires. Mauvaise relance du gardien Slovène, Pedro Porro récupère et sert Solanke qui n'a plus qu'à fixer le gardien et réduire l'écart (5-2) 10/03/26 - 22:36 - Le bijou d'Olise (vidéo) Revivez le magnifique deuxième but marqué par Michael Olise, un but à la Lamine Yamal 10/03/26 - 22:34 - Poteau pour Upamecano (76e, 0-6) Incroyable occasion pour le Bayern ! Dayot Upamecano (Bayern Munich) place une tête qui s’écrase sur le poteau gauche LIRE PLUS

Le calendrier complet

De la première journée sur trois jours en septembre jusqu'à la grande finale de la Ligue des champions, découvrez le calendrier des prochains matchs de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Découvrez le classement final et complet de la phase de ligue de cette Ligue des champions. Le principe était simple, chaque équipe a joué huit matches, quatre à domicile, quatre à l'extérieur contre des adversaires différents à chaque fois entre le 16 septembre et le 28 janvier. Elles ont accumulé des points pour un classement global. À l'issue de cette phase terminée ce mercredi 28 janvier, les huit premiers ont obtenu directement leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Les équipes classées de la 9e à la 24e place passent par un barrage, en aller-retour fin février pour espérer se qualifier. Les douze derniers sont éliminés. Découvrez le classement final. Rafraîchissez la page pour actualiser le classement.

Le calendrier de la phase finale