Ligue des champions : tous les résultats et le classement en direct

Cinquième journée de Ligue des champions avec des matchs décisifs pour les clubs français.

Après plusieurs semaines de pause, la Ligue des champions est au programme cette semaine. Pour l'OM, pas le droit à l'erreur. Après la double contre performance face au Sporting et l'Atalanta, les Marseillais doivent impérativement prendre les trois points à domicile face aux Anglais de Newcastle. Monaco devra confirmer son rebond dans cette LDC en prenant les trois points face à la modeste équipe du Pafos alors que le PSG accueille également un club anglais avec les Spurs de Tottenham.

Le classement de la phase de Ligue

La Ligue des champions nouvelle formule entame sa seconde saison. Le principe est simple, chaque équipe joue huit matches, quatre à domicile, quatre à l'extérieur contre des adversaires différents à chaque fois entre le 16 septembre et le 28 janvier. Elles accumulent des points pour un classement global. À l'issue de cette phase, les huit premiers obtiennent directement leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Les équipes classées de la 9e à la 24e place devront passer par un barrage, joué en aller-retour fin février pour espérer se qualifier. Les douze derniers sont éliminés. Suivez l'évolution du classement après chaque match ci-dessous. Rafraîchissez la page pour actualiser le classement.

Les résultats de la Ligue des champions

Découvrez tous les résultats des rencontres de la Ligue des champions 2025-2026 avec une mise à jour en quasi temps réel dès chaque coup de sifflet final. Rafraîchissez la page pour afficher les derniers résulats.