Ligue des champions : tous les résultats et le classement en direct
Cinquième journée de Ligue des champions avec des matchs décisifs pour les clubs français.
Après plusieurs semaines de pause, la Ligue des champions est au programme cette semaine. Pour l'OM, pas le droit à l'erreur. Après la double contre performance face au Sporting et l'Atalanta, les Marseillais doivent impérativement prendre les trois points à domicile face aux Anglais de Newcastle. Monaco devra confirmer son rebond dans cette LDC en prenant les trois points face à la modeste équipe du Pafos alors que le PSG accueille également un club anglais avec les Spurs de Tottenham.
Le classement de la phase de Ligue
La Ligue des champions nouvelle formule entame sa seconde saison. Le principe est simple, chaque équipe joue huit matches, quatre à domicile, quatre à l'extérieur contre des adversaires différents à chaque fois entre le 16 septembre et le 28 janvier. Elles accumulent des points pour un classement global. À l'issue de cette phase, les huit premiers obtiennent directement leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Les équipes classées de la 9e à la 24e place devront passer par un barrage, joué en aller-retour fin février pour espérer se qualifier. Les douze derniers sont éliminés. Suivez l'évolution du classement après chaque match ci-dessous. Rafraîchissez la page pour actualiser le classement.
Les résultats de la Ligue des champions
Découvrez tous les résultats des rencontres de la Ligue des champions 2025-2026 avec une mise à jour en quasi temps réel dès chaque coup de sifflet final. Rafraîchissez la page pour afficher les derniers résulats.
18:20 - De Zerbi n'a pas peur
"Newcastle est une équipe forte, physique. Ils jouent ensemble depuis longtemps. Ce sera un match difficile, je ne pense pas que ce sera un match décisif. La Ligue des Champions de l’an passé l’a démontré. Des équipes quasiment mortes à quelques matches de la fin (de la phase de ligue) se sont qualifiées. On n’a pas assez de points. Ce sera un match important. Contre l’Atalanta, on n’a pas joué notre meilleur match, mais on méritait plus. On aurait pu marquer des points dans nos quatre matchs. Newcastle est fort, mais on a des joueurs forts aussi et on joue à la maison. Je sais qu’on doit gagner quatre matches pour se qualifier. Ni un ni deux, ça ne suffit pas. On doit bien jouer et être décisifs dans les deux surfaces de réparation : marquer des buts et bien défendre" a expliqué le coach italien en conférence de presse.
Le calendrier complet
De la première journée sur trois jours en septembre jusqu'à la grande finale de la Ligue des champions, découvrez le calendrier des prochains matchs de la plus prestigieuse des compétitions européennes.
Dernières actus de la Ligue des champions
Le calendrier du PSG
- PSG-Tottenham le 26 novembre à 21h
- Athletic Bilbao-PSG le 10 décembre à 21h
- Sporting Portugal-PSG le 20 janvier à 21h
- PSG-Newcastle le 28 janvier à 21h
Le calendrier de Monaco
- Pafos FC-Monaco le 26 novembre à 18h45
- Monaco-Galatasaray le 9 décembre à 21h
- Real Madrid-Monaco le 20 janvier à 21h
- Monaco-Juventus le 28 janvier à 21h
Le calendrier de l'OM
- OM-Newcastle le 25 novembre à 21h
- Union Saint-Gilloise-OM le 9 décembre à 21h
- OM-Liverpool le 21 janvier à 21h
- Club Bruges-OM le 28 janvier à 21h
Le calendrier de la phase finale
- Barrages de la phase à élimination directe : 17-18 et 24-25 février 2026
- Huitièmes de finale : 10-11 et 17-18 mars 2026
- Quarts de finale : 7-8 et 14-15 avril 2026
- Demi-finales : 28-29 avril et 5-6 mai 2026
- Finale : 30 mai 2026 (Budapest)