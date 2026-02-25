Ligue des champions : tous les scores et résultats en direct
Place aux barrages retours de la Ligue des champions avec un choc entre le PSG et l'AS Monaco.
Matchs retours dans les barrages de la Ligue des champions avec un choc entre les clubs français. Après le match aller, le PSG a pris un petit avantage en s'imposant 3-2 alors que les Parisiens étaient menés 2-0... Il n'y a donc aucune marge pour le champion en titre qui peut se faire sortir dès les barrages. Le dernier finaliste, l'Inter Milan est d'ailleurs passé à la trappe face à l'étonnante équipe de Bodo Glimt... On suivra également le Real Madrid qui n'a pas le droit à l'erreur face au Benfica pour rejoindre les 8es de finale. Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions. est prévu pour vendredi.
Le calendrier complet
De la première journée sur trois jours en septembre jusqu'à la grande finale de la Ligue des champions, découvrez le calendrier des prochains matchs de la plus prestigieuse des compétitions européennes.
Les résultats de la Ligue des champions
Découvrez tous les résultats des rencontres de la Ligue des champions 2025-2026 avec une mise à jour en quasi temps réel dès chaque coup de sifflet final. Rafraîchissez la page pour afficher les derniers résulats.
21:54 - Le Real et Benfica dos à dos à la pause (1-1)
Au terme d'une première période hachée, ponctuée par trois minutes de feu qui ont vu l'ouverture du score de Rafa Silva puis l'égalisation de Tchouaméni, le Real et Benfica rentrent dos à dos aux vestiaires. Un résultat qui convient pour l'instant à la Casa Blanca, virtuellement qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.
21:50 - Tout reste à faire, mi-temps ! (0-1)
Istvan Kovacs siffle la mi-temps ! C'est la pause au Parc des Princes où Monaco mène 1-0 et a inscrit son but de retard pour se qualifier en huitièmes de finale de la Ligue des champions.
21:20 - Tchouaméni égalise ! (1-1)
Quelques instants seulement après l'ouverture du score de Benfica, Tchouaméni relance le Real Madrid. Au premier poteau, le Français reprend un centre à ras de terre de Valverde. Le Real Madrid repasse devant dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale !
21:16 - Benfica ouvre le score !
Dans un début de partie relativement tranquille avec un Real Madrid passif, Rafa Silva ouvre le score à Bernabeu ! Le Portugais, au second poteau, pousse le ballon au fond des filets après l'arrêt réflexe de Courtois sur sa ligne.
21:02 - Vitinha lance le choc au Parc des Princes !
C'est parti au Parc des Princes où Vitinha donne le coup d'envoi de PSG - Monaco !
Le classement de la phase de Ligue
Découvrez le classement complet de la phase de ligue de cette Ligue des champions. Le principe était simple, chaque équipe a joué huit matches, quatre à domicile, quatre à l'extérieur contre des adversaires différents à chaque fois entre le 16 septembre et le 28 janvier. Elles ont accumulé des points pour un classement global. À l'issue de cette phase terminée ce mercredi 28 janvier, les huit premiers ont obtenu directement leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Les équipes classées de la 9e à la 24e place passent par un barrage, en aller-retour fin février pour espérer se qualifier. Les douze derniers sont éliminés. Découvrez le classement final. Rafraîchissez la page pour actualiser le classement.
Dernières actus de la Ligue des champions
Le calendrier de la phase finale
- Barrages de la phase à élimination directe : 17-18 et 24-25 février 2026
- Huitièmes de finale : 10-11 et 17-18 mars 2026
- Quarts de finale : 7-8 et 14-15 avril 2026
- Demi-finales : 28-29 avril et 5-6 mai 2026
- Finale : 30 mai 2026 (Budapest)