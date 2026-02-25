Ligue des champions : tous les scores et résultats en direct

Place aux barrages retours de la Ligue des champions avec un choc entre le PSG et l'AS Monaco.

Matchs retours dans les barrages de la Ligue des champions avec un choc entre les clubs français. Après le match aller, le PSG a pris un petit avantage en s'imposant 3-2 alors que les Parisiens étaient menés 2-0... Il n'y a donc aucune marge pour le champion en titre qui peut se faire sortir dès les barrages. Le dernier finaliste, l'Inter Milan est d'ailleurs passé à la trappe face à l'étonnante équipe de Bodo Glimt... On suivra également le Real Madrid qui n'a pas le droit à l'erreur face au Benfica pour rejoindre les 8es de finale. Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions. est prévu pour vendredi.

