Ligue Europa 2025 : des statistiques favorables pour Lyon et Lille, heure et chaîne TV de la 1ère journée

La première journée de la Ligue Europa débute ce mercredi 24 septembre et se conclura jeudi. Trois clubs français sont au programme, le calendrier.

Nouvelle saison de Ligue Europa. Quelques jours après le début de la Ligue des champions, c'est au tour de la petite soeur de se lancer dans le grand bain. Cette année, trois clubs français sont présents avec de belles chances. Selon OPTA, Lyon et Lille sont annoncés comme des favoris de la compétition européenne. Le site de statistique voit Lyon conclure la phase de ligue à la deuxième place, juste derrière Aston Villa, avec des chances de qualifications directes pour la phase finale estimées à 62,80 %. Mieux encore, les hommes de Paulo Fonseca ont près de 15 % de chances d'aller jusqu'en finale, et 7 % de remporter son premier titre. Classé cinquième, le LOSC d'Olivier Giroud aurait 50,19 % de chances de se qualifier directement pour les huitièmes de finale et 8% de remporter la compétition. Pour Nice, la tâche s'annonce plus difficile avec 18% de chance de passer en quarts et seulement 0,9% de s'imposer.

Le programme de la 1ère journée

Mercredi 24 septembre

PAOK – Maccabi à 18h45 sur CANAL+ FOOT

Midtjylland – Sturm Graz à 18h45 sur CANAL+ SPORT

Nice – AS Rome à 21h00 sur CANAL+ FOOT

Real Betis – Nottingham Forest à 21h00 sur CANAL+ SPORT

Braga – Feyenoord à 21h00 sur CANAL+ Live 3

Dinamo Zagreb – Fenerbahçe à 21h00 sur CANAL+ Live 4

Étoile Rouge de Belgrade – Celtic à 21h00 sur CANAL+ Live 5

Fribourg – Bâle à 21h00 sur CANAL+ Live 6

Malmö – Ludogorets à 21h00 sur CANAL+ Live 7

Multiplex à 21h sur CANAL+ SPORT 360

Jeudi 25 septembre

Lille – Sk Brann à 18h45 sur CANAL+

Deventer – FCSB à 18h45 sur CANAL+ FOOT

Utrecht – Lyon à 21h00 sur CANAL+

Aston Villa – Bologne à 21h00 sur CANAL+ FOOT

RB Salzbourg – Porto à 21h00 sur CANAL+ Live 3

Stuttgart – Celta Vigo à 21h00 sur CANAL+ Live 4

Rangers – Genk à 21h00 sur CANAL+ Live 5

Ferencvaros – Viktoria Plzen à 21h00 sur CANAL+ Live 6

Multiplex à 21h sur CANAL+ SPORT 360

Les adversaires de Lille

Dinamo Zagreb (D), AS Rome (E), PAOK (D), Etoile Rouge de Belgrade (E), Fribourg (D), Young Boys de Berne (E), Brann (D), Celta Vigo (E)

Les adversaires de Lyon

Betis Séville (E), Salzbourg (D), PAOK (D), Maccabi Tel-Aviv (E), Bâle (D), Young Boys de Berne (D), Go Ahead Eagles (D), Utrecht (E)

Les adversaires de Nice

AS Rome (D), FC Porto (E), Braga (D), Fernerbahçe (E), Fribourg (D), Ludogorets (E), Go Ahead Eagles (D),Celta Vigo (E)

Le calendrier de la Ligue Europa