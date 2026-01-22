Ligue Europa 2025 : le classement complet

La nouvelle journée de Ligue Europa est décisive pour deux clubs français.

Nouvelle journée de Ligue Europa ce jeudi avec des enjeux bien différents pour les clubs français... Leader après six journées, l'OL aborde son match face aux Suisses des Young Boys avec sérénité. Pour rejoindre officiellement les 8es de finale, Lyon doit s'imposer à Berne et espérer qu'au moins deux de ses poursuivants, comme Porto, l'AS Rome ou Aston Villa perdent. 20e du classement, Lille n'a pas le droit à l'erreur pour rester dans la course aux barrages. Avec deux points d'avance sur le Dinamo Zagreb, les Dogues n'ont pas d'autres choix que de s'imposer sur la pelouse du Celta Vigo. Pour Nice, il s'agit de sauver l'honneur. Avec zéro point en six journées, les Aiglons sont déjà éliminés, mais doivent s'imposer face au Go Ahead Eagles pour sauver l'honneur...

Selon OPTA, Lyon et Lille sont annoncés comme des favoris de la compétition européenne. Le site de statistique voit Lyon conclure la phase de ligue à la deuxième place, juste derrière Aston Villa, avec des chances de qualifications directes pour la phase finale estimées à 62,80 %. Mieux encore, les hommes de Paulo Fonseca ont près de 15 % de chances d'aller jusqu'en finale, et 7 % de remporter son premier titre. Classé cinquième, le LOSC d'Olivier Giroud aurait 50,19 % de chances de se qualifier directement pour les huitièmes de finale et 8% de remporter la compétition.

Le classement après six journées

Lyon – 15 pts FC Midtjylland – 15 pts Aston Villa – 15 pts Betis Séville – 14 pts Fribourg – 14 pts Ferencvaros – 14 pts Braga – 13 pts FC Porto – 13 pts VfB Stuttgart – 12 pts AS Rome – 12 pts Nottingham Forest – 11 pts Fenerbahçe – 11 pts Bologne – 11 pts Viktoria Plzen – 10 pts Panathinaïkos – 10 pts Racing Genk – 10 pts Etoile Rouge Belgrade – 10 pts PAOK Salonique – 9 pts Celta Vigo – 9 pts Lille – 9 pts Young Boys Berne – 9 pts Brann Bergen – 8 pts Ludogorets Razgrad – 7 pts Celtic Glasgow – 7 pts Dinamo Zagreb – 7 pts FC Bâle – 6 pts FCSB – 6 pts Go Ahead Eagles – 6 pts Sturm Graz – 4 pts Feyenoord Rotterdam – 3 pts RB Salzbourg – 3 pts FC Utrecht – 1 pt Glasgow Rangers – 1 pt Malmö FF – 1 pt Maccabi Tel-Aviv – 1 pt Nice – 0 pt

Les adversaires de Lille

Dinamo Zagreb (D), AS Rome (E), PAOK (D), Etoile Rouge de Belgrade (E), Fribourg (D), Young Boys de Berne (E), Brann (D), Celta Vigo (E)

Les adversaires de Lyon

Betis Séville (E), Salzbourg (D), PAOK (D), Maccabi Tel-Aviv (E), Bâle (D), Young Boys de Berne (D), Go Ahead Eagles (D), Utrecht (E)

Les adversaires de Nice

AS Rome (D), FC Porto (E), Braga (D), Fernerbahçe (E), Fribourg (D), Ludogorets (E), Go Ahead Eagles (D),Celta Vigo (E)

