Ligue Europa 2025 : le classement complet

Nouvelle journée de Ligue Europa ce jeudi avec des enjeux bien différents pour les clubs français... Leader après six journées, l'OL aborde son match face aux Suisses des Young Boys avec sérénité. Pour rejoindre officiellement les 8es de finale, Lyon doit s'imposer à Berne et espérer qu'au moins deux de ses poursuivants, comme Porto, l'AS Rome ou Aston Villa perdent. 20e du classement, Lille n'a pas le droit à l'erreur pour rester dans la course aux barrages. Avec deux points d'avance sur le Dinamo Zagreb, les Dogues n'ont pas d'autres choix que de s'imposer sur la pelouse du Celta Vigo. Pour Nice, il s'agit de sauver l'honneur. Avec zéro point en six journées, les Aiglons sont déjà éliminés, mais doivent s'imposer face au Go Ahead Eagles pour sauver l'honneur...

Selon OPTA, Lyon et Lille sont annoncés comme des favoris de la compétition européenne. Le site de statistique voit Lyon conclure la phase de ligue à la deuxième place, juste derrière Aston Villa, avec des chances de qualifications directes pour la phase finale estimées à 62,80 %. Mieux encore, les hommes de Paulo Fonseca ont près de 15 % de chances d'aller jusqu'en finale, et 7 % de remporter son premier titre. Classé cinquième, le LOSC d'Olivier Giroud aurait 50,19 % de chances de se qualifier directement pour les huitièmes de finale et 8% de remporter la compétition.

Le classement après six journées

  1. Lyon – 15 pts
  2. FC Midtjylland – 15 pts
  3. Aston Villa – 15 pts
  4. Betis Séville – 14 pts
  5. Fribourg – 14 pts
  6. Ferencvaros – 14 pts
  7. Braga – 13 pts
  8. FC Porto – 13 pts
  9. VfB Stuttgart – 12 pts
  10. AS Rome – 12 pts
  11. Nottingham Forest – 11 pts
  12. Fenerbahçe – 11 pts
  13. Bologne – 11 pts
  14. Viktoria Plzen – 10 pts
  15. Panathinaïkos – 10 pts
  16. Racing Genk – 10 pts
  17. Etoile Rouge Belgrade – 10 pts
  18. PAOK Salonique – 9 pts
  19. Celta Vigo – 9 pts
  20. Lille – 9 pts
  21. Young Boys Berne – 9 pts
  22. Brann Bergen – 8 pts
  23. Ludogorets Razgrad – 7 pts
  24. Celtic Glasgow – 7 pts
  25. Dinamo Zagreb – 7 pts
  26. FC Bâle – 6 pts
  27. FCSB – 6 pts
  28. Go Ahead Eagles – 6 pts
  29. Sturm Graz – 4 pts
  30. Feyenoord Rotterdam – 3 pts
  31. RB Salzbourg – 3 pts
  32. FC Utrecht – 1 pt
  33. Glasgow Rangers – 1 pt
  34. Malmö FF – 1 pt
  35. Maccabi Tel-Aviv – 1 pt
  36. Nice – 0 pt

Les adversaires de Lille

Dinamo Zagreb (D), AS Rome (E), PAOK (D), Etoile Rouge de Belgrade (E), Fribourg (D), Young Boys de Berne (E), Brann (D), Celta Vigo (E)

Les adversaires de Lyon

Betis Séville (E), Salzbourg (D), PAOK (D), Maccabi Tel-Aviv (E), Bâle (D), Young Boys de Berne (D), Go Ahead Eagles (D), Utrecht (E)

Les adversaires de Nice 

AS Rome (D), FC Porto (E), Braga (D), Fernerbahçe (E), Fribourg (D), Ludogorets (E), Go Ahead Eagles (D),Celta Vigo (E)

Le calendrier de la Ligue Europa

  • Journée 1 : 24-25 septembre 2025
  • Journée 2 : 2 octobre 2025
  • Journée 3 : 23 octobre 2025
  • Journée 4 : 6 novembre 2025
  • Journée 5 : 27 novembre 2025
  • Journée 6 : 11 décembre 2025
  • Journée 7 : 22 janvier 2026
  • Journée 8 : 29 janvier 2026
