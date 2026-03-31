Ligue Europa 2025 : le tableau des quarts de finale
Plus aucun club français n'est présent en quart de finale de la Ligue Europa.
Il est désormais l'heure de suivre les quarts de finale de la Ligue Europa. Les affiches se feront malheureusement sans aucun club français, tous éliminés au stade des quarts de finale. Une immense déception notamment pour les Lyonnais, éliminés par les Espagnols du Celta après une campagne de phase de poules rondement menée avec une première place. Les Gones étaient même considérés comme les favoris de la compétition selon Opta. On ne retrouvera pas également les Lillois, éliminés plus logiquement face aux Anglais d'Aston Villa, bien supérieurs aux Dogues.
Le programme des quarts de la Ligue Europa
- Matches aller
- Braga - Real Betis (18h45)
- Mercredi 8 avril
- Jeudi 9 avril
- Bologna FC 1909 - Aston Villa
- Porto - Nottingham Forest
- SC Freiburg - Celta
- Matches retour
- Jeudi 16 avril
- Celta - SC Freiburg (18h45)
- Aston Villa - Bologna FC 1909
- Nottingham Forest - Porto
- Real Betis - Braga
- Demi-finales (30 avril et 7 mai)
- Braga / Real Betis - SC Freiburg / Celta
- Porto / Nottingham Forest - Bologna FC 1909 / Aston Villa
- Finale (20 mai)
- Beşiktaş Park, Istanbul