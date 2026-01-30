Ligue Europa 2025 : Lille connait son adversaire, le tirage au sort
Lille attend le résultat du tirage au sort de la Ligue Europa ce vendredi 30 janvier.
La phase de ligue de l'Europa League s'est terminée jeudi 29 janvier avec la qualification directe pour l'Olympique Lyonnais pour les 8es de finale et la qualification pour les barrages du LOSC. Les Dogues n'étaient pas malheureusement tête de série. Les Lillois ont terminé 18es de cette première phase et seront donc au rendez-vous des barrages le 19 février pour l'aller et le 26 février pour le retour. Le Losc avait deux adversaires potentiels en barrages: l'Étoile Rouge de Belgrade (15e) et le Celta Vigo (16). Ce sera donc des retrouvailles avec l'Etoile rouge de Belgrade. En cas de qualification en huitièmes de finale, les Lillois défieront Aston Villa ou... l'OL, qui ont respectivement terminé 2e et 1er de la phase de ligue.
Les affiches des barrages :
- GNK Dinamo - Genk
- Brann - Bologne
- Ludogorets - Ferencvaros
- Celtic - Stuttgart
- PAOK - Viktoria Plzeň
- Lille (FRA) - Etoile Rouge de Belgrade
- Panathinaikos - Viktoria Plzen
- Fenerbahce - Nottingham Forest
Les qualifiés pour les 8es de la Ligue Europa
- Aston Villa (ANG)
- Braga (POR)
- Freiburg (ALL)
- Lyon (FRA)
- Midtjylland (DAN)
- Porto (POR)
- Real Betis (ESP)
- Roma (ITA)
Le calendrier de la Ligue Europa
- Journée 1 : 24-25 septembre 2025
- Journée 2 : 2 octobre 2025
- Journée 3 : 23 octobre 2025
- Journée 4 : 6 novembre 2025
- Journée 5 : 27 novembre 2025
- Journée 6 : 11 décembre 2025
- Journée 7 : 22 janvier 2026
- Journée 8 : 29 janvier 2026