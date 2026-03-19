Ligue Europa 2025 : Lyon - Celta Vigo, Aston Villa - Lille... Heure et chaîne TV
Lille et Lyon espèrent rejoindre les quarts de finale de la Ligue Europa ce jeudi 19 mars.
Après le succès du PSG en Ligue des champions pour rejoindre les quarts de finale, Lyon et Lille espèrent rejoindre les Parisiens mais en quarts de la Ligue Europa. A l'aller, le 12 mars, Lyon et le Celta se sont séparés sur un score de parité (1-1) à Vigo, où l'OL a sauvé le nul grâce à son Brésilien Endrick, se mettant en bonne posture pour ce match retour. "Par rapport à nos derniers matches, nous devons nous améliorer sur la finition. Nous avons eu beaucoup d'opportunités à Vigo mais nous n'avons marqué qu'une fois, malgré un contenu "séduisant", a jugé l'international sénégalais Niakhaté. Pour Lille, il va falloir réaliser l'exploit après la défaite 1-0 à l'aller sur sa pelouse face à Aston Villa. Mais auteur d'une très belle prestation face à Rennes en Ligue 1 il y a quelques jours, les Nordistes avancent tout de même avec confiance... "J'ai retrouvé dans de nombreuses séquences ce que j'aime voir de mon équipe, à savoir du jeu, du football, de l'intensité bien sûr, mais aussi des prises de risques et la joie de jouer aussi. En dehors du résultat, qui est forcément très très positif, le contenu m'a énormément plu" a lancé Bruno Genesio.
Le programme TV
Les matchs de Ligue Europa à suivre ce jeudi 19 mars à 18h45
- Multiplex sur CANAL+ SPORT 360
- Lyon - Celta Vigo sur CANAL+ Live 3
- Midtjylland - Nottingham Forest sur CANAL+ Live 10
- Braga - Ferencvaros sur CANAL+ Live 2
- Fribourg - KRC Genk sur CANAL+ Live 11
- A 21h00
- Multiplex sur CANAL+ SPORT 360
- Aston Villa - Lille sur CANAL+ LIVE 1
- AS Rome - Bologne sur CANAL+ LIVE 4
- Real Betis - Panathinaïkos sur CANAL+ LIVE 5
- Porto - Stuttgart sur CANAL+ LIVE 6