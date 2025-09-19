DIRECT. Mondiaux d'athlétisme 2025 : Noah Lyles encore sacré sur 200m, Gressier en patron sur le 5000m

Les débuts des Mondiaux d'athlétisme ont été fructueux pour l'équipe de France avec la victoire surprise de Jimmy Gressier sur le 10 000 mètres offrant à la France sa première médaille d'or dès dimanche. Cette journée avait également été marquée par la victoire sur 100m du Jamaïquain Oblique Seville en 9''77 (+ 0,3 m/s), devançant son compatriote Kishane Thompson (9''82) et l'Américain Noah Lyles (9''89). Ce lundi, les perchistes ont fait le show avec Mondo Duplantis qui a été sacré une nouvelle fois champion du monde, battant (encore et toujours) le record du monde à 6,30m. Puis de mardi à vendredi, les déceptions françaises se sont enchaînées que ce soit sur le 200m, 110m haies ou encore la perche féminine.

Ce vendredi, Jimmy Gressier était de retour sur la piste avec les séries du 5000m et le Français s'est qualifié sans problème avec ses compatriotes Yann Schrub et Daguinos pour la finale ce dimanche. Dans les autres résultats, on notera l'énorme désillusion de Warholm, seulement 5e d'une finale remportée dans un premier temps par le champion olympique Benjamin avant d'être disqualifié pour avoir fait bouger une haie lors d'une erreur puis finalement requalifié quelques secondes plus tard... Sur le 200m, Noah Lyles est de nouveau sacré champion du monde, pour la 4e fois de l'histoire dans une finale extrêmement rapide en 19"52 alors que le champion olympique Tebogo, en 19"65, n'est pas sur le podium.

Le groupe de l'équipe de France

Ce sont 74 athlètes français (31 femmes et 43 hommes) qui vont participer aux Mondiaux d'athlétisme qui se disputent à Tokyo, voici le groupe.