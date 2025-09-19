DIRECT. Mondiaux d'athlétisme 2025 : Noah Lyles encore sacré sur 200m, Gressier en patron sur le 5000m
Les Mondiaux d'athlétisme se disputent à Tokyo du 13 au 21 septembre.
Les débuts des Mondiaux d'athlétisme ont été fructueux pour l'équipe de France avec la victoire surprise de Jimmy Gressier sur le 10 000 mètres offrant à la France sa première médaille d'or dès dimanche. Cette journée avait également été marquée par la victoire sur 100m du Jamaïquain Oblique Seville en 9''77 (+ 0,3 m/s), devançant son compatriote Kishane Thompson (9''82) et l'Américain Noah Lyles (9''89). Ce lundi, les perchistes ont fait le show avec Mondo Duplantis qui a été sacré une nouvelle fois champion du monde, battant (encore et toujours) le record du monde à 6,30m. Puis de mardi à vendredi, les déceptions françaises se sont enchaînées que ce soit sur le 200m, 110m haies ou encore la perche féminine.
Ce vendredi, Jimmy Gressier était de retour sur la piste avec les séries du 5000m et le Français s'est qualifié sans problème avec ses compatriotes Yann Schrub et Daguinos pour la finale ce dimanche. Dans les autres résultats, on notera l'énorme désillusion de Warholm, seulement 5e d'une finale remportée dans un premier temps par le champion olympique Benjamin avant d'être disqualifié pour avoir fait bouger une haie lors d'une erreur puis finalement requalifié quelques secondes plus tard... Sur le 200m, Noah Lyles est de nouveau sacré champion du monde, pour la 4e fois de l'histoire dans une finale extrêmement rapide en 19"52 alors que le champion olympique Tebogo, en 19"65, n'est pas sur le podium.
Le groupe de l'équipe de France
Ce sont 74 athlètes français (31 femmes et 43 hommes) qui vont participer aux Mondiaux d'athlétisme qui se disputent à Tokyo, voici le groupe.
Découvrez la sélection complète de l'équipe de France pour les d'athlétisme, qui auront lieu à Tokyo (Japon) du 13 au 21 septembre.— FFAthlétisme (@FFAthletisme) September 1, 2025
15:27 - Jefferson sacrée sur 200m
La dernière finale de la soirée à Tokyo avec le sacre sur le 200m femmes de Jefferson Wooden après celui de Lyles chez les hommes il y a quelques minutes en 21"68? Deuxième titre après le 100m pour la jeune femme. La Britannique Hunt termine 2e devant Jackson.
15:19 - Pichardo champion du monde sur le dernier essai !
MAIS QUELLE FINALE ! Le Portugais Pichardo fait un triple saut à 17,91m sur sa dernière tentative et réalise la meilleur perfo mondiale de l'année. L'Italien prend finalement la seconde place après la performance d'une vie. Le Cubain Martinez qui semble s'être fait mal sur le dernier essai termine 3e.
15:15 - Incroyable Dallavalle !
17,64m pour l'Italien qui réalise le hold up sur la finale du triple saut au dernier essai, incroyable performance (+28cm par rapport à son record) ! Il passe de la 4e à la 1ère place et met la pression à tout le monde.
15:08 - Lyles sacré !
La grande finale du 200m était très attendue. En bronze à Paris sur le 200m, l'Américain, trois fois champion du monde avant cette course à Tokyo, est de nouveau sacré en 19"52 devant Bednarek en 19"58 et Levell en19"64. Tebogo échoue à un centième...
14:58 - Fin de journée à l'heptathlon
Hall est en tête pour le pour le moment de l'heptathlon sur les bases d'un record à plus de 7000 points avec 4154 points après 4 épreuves. Pour le moment, la Belge Thiam est seulement 6e et notre Française 20e.
14:46 - Benjamin de nouveau champion du monde
Rai Benjamin est finalement reclassé et champion du monde du 400m haies, que d'émotions pour l'Américain.
14:42 - Jonathan Seremes 8e
Le Français est pour le moment 8e de la finale du triple saut avec un saut à 16,82m. La finale est toujours dominée par Pichardo.
14:38 - Les explications de la disqualification
La disqualification de l’Américain est liée à sa faute sur la dixième et dernière haie, où il a touché sa haie et fait bouger celle de Ezekiel Nathaniel, son concurrent placé sur le couloir de gauche.
???? #WCHTokyo25 | ???????? Malgré une frayeur sur le dernier obstacle, Rai Benjamin est champion du monde du 400m haies !— francetvsport (@francetvsport) September 19, 2025
14:33 - Benjamin disqualifié !
Selon les données de World Athletics, l'Américain Benjamin serait disqualifié de la finale du 400m haies. Le Brésilien Dos Santos serait donc en or.
14:29 - Bol sacrée sur le 400m haies
La Néerlandaise s'impose sur la finale du 400m haies en 51"54 devant Jones et Zapletalova, championne d'Europe espoir qui prend une médaille surprise.
14:18 - Benjamin champion du monde sur 400m haies
Le duel Warholm - Benjamin sur le 400m haies n'a pas eu lieu, l'Américain a écrasé la concurrence en 46"52 devant Dos Santos et Samba. Grosse désillusion pour le Norvégien, seulement 5e de la finale.
14:12 - La finale du triple saut
Toujours spectaculaire, la finale du triple saut est bien lancée avec le Portugais Pichardo en tête avec 17,55m contre 17,49m pour le Cubain Martinez. Le Français Jonathan Seremes est 9e avec 16,50m.
14:10 - Record personnel pour Hall au poids de l'heptathlon
Les épreuves se poursuivent en cette soirée à Tokyo et l'Américaine vient de frapper un grand coup avec 15,80m. Thiam n'a pas fait mieux que 14,85m pour le moment et notre Française, Auriana Lazraq-Khlass n'a fait que 12,32m.
14:07 - Bourgoin 3e et éliminée
Présente dans la demi-finale de la championne olympique en titre Keely Hodgkinson, Anaïs Bourgoin se fait également sortir en terminant 3e et en échouant au temps. Grosse désilusion.
13:58 - Clara Liberman également éliminée
Il n'y a même pas eu de suspense pour la Française, distancée dès les 500m de la course. Elle termine bon dernière à la 9e place et extrêmement loin, une course à oublier.
Le calendrier complet des Mondiaux
- Samedi 20 septembre
- 0h30 : finale marathon F
- 2h : qualifications lancer du disque H groupe A
- 2h25 : décathlon – 100 m
- 2h50 : finale 20 km marche H
- 3h : qualifications lancer du poids F
- 3h05 : décathlon – longueur
- 3h35 : qualifications lancer du disque H groupe B
- 4h30 : heptathlon – longueur
- 4h45 : décathlon – poids
- 12h : heptathlon – javelot
- 12h05 : décathlon – hauteur
- 12h35 : séries relais 4×400 m H
- 12h54 : finale lancer du poids F
- 13h : séries relais 4×400 m F
- 13h25 : séries relais 4×100 m H
- 13h45 : séries relais 4×100 m F
- 14h05 : finale lancer du javelot F
- 14h11 : heptathlon – 800 m
- 14h29 : finale 5000 m F
- 14h55 : décathlon – 400 m
- 15h22 : finale 800 m H
- Dimanche 21 septembre
- 2h05 : décathlon – 110 m haies
- 2h55 : décathlon – disque groupe A
- 4h05 : décathlon – disque groupe B
- 4h35 : décathlon – perche groupe A
- 5h20 : décathlon – perche groupe B
- 10h35 : décathlon – javelot groupe A
- 11h47 : décathlon – javelot groupe B
- 12h30 : finale saut en hauteur F
- 12h35 : finale 800 m F
- 12h50 : finale 5000 m H
- 13h : finale lancer du disque H
- 13h25 : finale relais 4×400 m H
- 13h40 : finale relais 4×400 m F
- 13h55 : décathlon – 1500 m
- 14h10 : finale relais 4×100 m F
- 14h20 : finale relais 4×100 m H
Quelle diffusion ?
Les Mondiaux d'athlétisme sont retransmis par France Télévisions (France 2, France 3 et France TV Sport).