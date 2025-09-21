DIRECT. Mondiaux d'athlétisme 2025 : après l'or, le bronze pour Gressier sur le 5000m
Les Mondiaux d'athlétisme se disputent à Tokyo du 13 au 21 septembre.
Les débuts des Mondiaux d'athlétisme ont été fructueux pour l'équipe de France avec la victoire surprise de Jimmy Gressier sur le 10 000 mètres offrant à la France sa première médaille d'or dès dimanche. Cette journée avait également été marquée par la victoire sur 100m du Jamaïquain Oblique Seville en 9''77 (+ 0,3 m/s), devançant son compatriote Kishane Thompson (9''82) et l'Américain Noah Lyles (9''89). Ce lundi, les perchistes ont fait le show avec Mondo Duplantis qui a été sacré une nouvelle fois champion du monde, battant (encore et toujours) le record du monde à 6,30m. Puis de mardi à vendredi, les déceptions françaises se sont enchaînées que ce soit sur le 200m, 110m haies ou encore la perche féminine.
Ce vendredi, Jimmy Gressier était de retour sur la piste avec les séries du 5000m et le Français s'est qualifié sans problème avec ses compatriotes Yann Schrub et Daguinos pour la finale ce dimanche. Dans les autres résultats, on notera l'énorme désillusion de Warholm, seulement 5e d'une finale remportée dans un premier temps par le champion olympique Benjamin avant d'être disqualifié pour avoir fait bouger une haie lors d'une erreur puis finalement requalifié quelques secondes plus tard... Sur le 200m, Noah Lyles est de nouveau sacré champion du monde, pour la 4e fois de l'histoire dans une finale extrêmement rapide en 19"52 alors que le champion olympique Tebogo, en 19"65, n'est pas sur le podium. Jimmy Gressier, déjà champion du monde sur le 10 000m, poursuit ses Mondiaux exceptionnels en décrochant un nouveau podium avec le bronze sur le 5000m.
Le groupe de l'équipe de France
Ce sont 74 athlètes français (31 femmes et 43 hommes) qui vont participer aux Mondiaux d'athlétisme qui se disputent à Tokyo, voici le groupe.
Découvrez la sélection complète de l'équipe de France pour les d'athlétisme, qui auront lieu à Tokyo (Japon) du 13 au 21 septembre.— FFAthlétisme (@FFAthletisme) September 1, 2025
14:40 - Le résumé de la dernière soirée des Mondiaux de Tokyo
Cette dernière soirée des Championnats du Monde d'athlétisme a largement été marquée par une nouvelle énorme prestation du héros tricolore de ces Mondiaux, Jimmy Gressier. Quelques jours après son titre sur le 10 000m, le Français a décroché une nouvelle médaille, le bronze, sur le 5000m. Sur 800m, Hogkinson a déçu, seulement troisième derrière une Odira supersonique. Les relais ont tourné, comme souvent, en faveur des Américains, impériaux sur le 4*400m et 4*100m femmes ainsi que sur le 4*100m hommes. Seul le Botswana s'est imposé sur le 4*400m hommes face à cette hégémonie américaine.
14:37 - Olyslagers titrée sur le saut en hauteur
Dans des conditions difficiles, le concours ayant été par deux fois suspendu, Olyslagers assume son statut de favorite et remporte l'or sur le saut en hauteur féminin après avoir échoué à 2m02. En deuxième place, la Polonaise Zodzik signe une superbe prestation et remporte l'argent. L'autre favorite de ce concours, Mahuchikh, complète le podium.
14:25 - Des Américains redoutables décrochent l'or !
Sur cette finale 4*100m les USA ont croqué leurs adversaires avec un impressionnant 37"29. Deuxième, le Canada (37"55) devance les Pays-Bas (38"81) qui décrochent le bronze grâce à un excellent relais de Taymir Burnet. Le Ghana échoue au pied du podium d'un rien. La France est avant-dernière, 7e, en 38"58.
14:14 - Place à la dernière finale !
Alors que les finales de lancer de disque hommes et du saut en hauteur femmes sont suspendues, place à l'ultime finale de ces championnats du monde avec la 4*100m hommes. Une nouvelle fois, les Etats-Unis s'avancent comme grands favoris Derrière, le Canada ou encore le Ghana joueront le podium et pourquoi pas mieux. Bien que présente dans cette finale, difficile de voir l'équipe de France jouer les premiers rôles dans cette course.
14:10 - Les USA en patron sur le 4*100m femmes
Les USA (41"75) décrochent l'or sur cette finale du 4*100m femmes, devant la Jamaique (41"79) et une très surprenante Allemagne (41"81) qui pousse la Grande-Bretagne en dehors du podium. La France signe une 6e position.
14:07 - La finale du 4*100m femmes
Place désormais à la finale du 4*100m femmes. Un titre qui devrait se disputer entre les Etats Unis et la Jamaique. Derrière, la Grande Bretagne parait la plus armée pour completer le podium. L'équipe de France, couloir n9, fait office de large outsider.
14:01 - Le saut en hauteur de nouveau suspendu
La finale femmes du saut en hauteur, qui avait pu reprendre quelques instants, est de nouveau suspendu, au même titre que la finale du disque hommes.
13:59 - Zodzik passe la barre des 2m
Alors que la piste est détrempée et des conditions difficiles, la Polonaise Zodzik réalise l'exploit de passer la barre des 2m lors de son ultime essai. Elle rejoint Olyslagers à ce stade alors que Mahuchikh a échoué lors de son premier essai.
13:55 - Ferranti s'impose sur le 1500m
Le Français remporte cette dernière épreuve du décathlon pour terminer 12e au général. L'autre Français Gletty est 9e. Pour 20 petits points, Neugebauer (8804 pts) est titré devant le Portoricain Owens-Delerme (8784 pts). Garland complète le podium (8703 pts)
13:48 - L'ultime épreuve du décathlon
C'est parti pour le 1500m alors que les Français Gletty (9e) et Ferranti (13e) sont trop loin pour aller arracher un podium au général, même si ce dernier a le potentiel pour faire bonne figure sur le 1500m.
13:41 - Les USA intouchables sur 4*100m femmes
Comme prévu, les Américaines (3'16"61) n'ont fait qu'une bouchée de cette finale en claquant le 5e meilleur chrono de l'histoire. Derrière, la Jamaique (3'19"25) et les Pays-Bas (3'20"18) complètent le podium devant la surprenante Belgique au pied du podium. Les Françaises, en 3'24"08, terminent 7e.
13:30 - Le 4*400m femmes pour les USA ?
Alors que le 4*400m femmes va démarrer d'ici quelques instants, les USA s'avancent comme ultra favorites. Derrière, les Pays-Bas et la Jamaique semblent tenir la corde pour décrocher un podium. L'équipe de France, bien que largement outsider, compte bien jouer les troubles fêtes.
13:27 - Le Botswana en or d'un souffle !
Grâce à une dernière ligne droite monumentale de Kebinatshipi, le Botswana (2'57"76) souffle l'or d'un rien aux Etats-Unis (2'57"83) en tête tout au long de la course. L'Afrique du Sud (2'57"83), portée par un relais de Van Niekerk décisif, prend le bronze au terme d'une superbe finale.
13:21 - Les finales du saut en hauteur et de lancer de disque suspendues
Les finales de lancer de disque hommes et du saut en hauteur femmes sont suspendues pour cause de pluie intense.
13:20 - Des cordes tombent sur le 4*400m
Alors que le relais 4*400m est sur le point de commencer, une pluie particulièrement intense s'abat sur le stade. Le Botwana part en favori face aux Etats-Unis en outsider.
Le calendrier complet des Mondiaux
- Samedi 20 septembre
- 0h30 : finale marathon F
- 2h : qualifications lancer du disque H groupe A
- 2h25 : décathlon – 100 m
- 2h50 : finale 20 km marche H
- 3h : qualifications lancer du poids F
- 3h05 : décathlon – longueur
- 3h35 : qualifications lancer du disque H groupe B
- 4h30 : heptathlon – longueur
- 4h45 : décathlon – poids
- 12h : heptathlon – javelot
- 12h05 : décathlon – hauteur
- 12h35 : séries relais 4×400 m H
- 12h54 : finale lancer du poids F
- 13h : séries relais 4×400 m F
- 13h25 : séries relais 4×100 m H
- 13h45 : séries relais 4×100 m F
- 14h05 : finale lancer du javelot F
- 14h11 : heptathlon – 800 m
- 14h29 : finale 5000 m F
- 14h55 : décathlon – 400 m
- 15h22 : finale 800 m H
- Dimanche 21 septembre
- 2h05 : décathlon – 110 m haies
- 2h55 : décathlon – disque groupe A
- 4h05 : décathlon – disque groupe B
- 4h35 : décathlon – perche groupe A
- 5h20 : décathlon – perche groupe B
- 10h35 : décathlon – javelot groupe A
- 11h47 : décathlon – javelot groupe B
- 12h30 : finale saut en hauteur F
- 12h35 : finale 800 m F
- 12h50 : finale 5000 m H
- 13h : finale lancer du disque H
- 13h25 : finale relais 4×400 m H
- 13h40 : finale relais 4×400 m F
- 13h55 : décathlon – 1500 m
- 14h10 : finale relais 4×100 m F
- 14h20 : finale relais 4×100 m H
Quelle diffusion ?
Les Mondiaux d'athlétisme sont retransmis par France Télévisions (France 2, France 3 et France TV Sport).