Coupe du monde 2026 : calendrier, barrages, liste de Deschamps... Toutes les infos

La Coupe du monde 2026 se dispute dans trois pays, les Etats-Unis, le Canada et le Mexique l'été prochain.

Après quatre ans d'une attente interminable, la Coupe du monde de football va animer la fin de saison 2025-2026 avec un Mondial très attendu aux Etats-Unis, Mexique et Canada à partir du 11 juin. Cette Coupe du monde offrira une longue phase préliminaire avec 12 groupes de 4 équipes. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les huit meilleurs troisièmes seront alors qualifiés pour les seizièmes de finale, une grande nouveauté pour ce Mondial qui a une conséquence, le champion du monde aura alors disputé huit rencontres durant la compétition, contre sept sous le précédent format.

Pour cette édition 2026, le climat aura un enjeu majeur. Après le Qatar et les chaleurs étouffantes, les Etats-Unis seront également confrontés à des températures écrasantes. Il se murmure que la finale pourrait se jouer à 9h, heure locale, afin d'éviter les problèmes. "D'un point de vue thermo physiologique, pour des raisons de santé et de performance, je chercherais à commencer les matchs le plus tôt possible" a notamment expliqué le professeur Mike Tipton de l'Université de Portsmouth.

Le calendrier de la Coupe du monde 2026

Retrouvez l'intégralité des matchs de ce Mondial 2026 avec les dates, les horaires et la diffusion TV de toutes les rencontres.

Quelles sont les dates de la Coupe du monde ?

La compétition débutera officiellement le jeudi 11 juin 2026 au Stade Azteca de Mexico et la grande finale aura lieu le dimanche 19 juillet 2026 à New York New Jersey.

Du 11 au 27 juin : phase de groupes

: phase de groupes Du 29 juin au 3 juillet : 32e de finale

: 32e de finale Du 4 au 7 juillet : huitièmes de finale

: huitièmes de finale Du 9 au 11 juillet : quarts de finale

: quarts de finale Du 14 au 15 juillet : demi-finales

: demi-finales 19 juillet : finale

Les barrages de la Coupe du monde

Les derniers tickets de la Coupe du monde 2026 ont été distribués à la fin du mois de mars 2026, découvrez tous les résultats.

La liste de Deschamps pour la Coupe du monde

23, 24, 25 ou 26 joueurs ? Didier Deschamps dévoile sa liste pour la prochaine Coupe du monde le jeudi 15 mai au 20h de TF1.

Les stades

Découvrez tous les stades de la Coupe du monde 2026