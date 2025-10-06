Coupe du monde 2026 : dates, calendrier, qualifications... Toutes les infos

La Coupe du monde 2026 se dispute dans trois pays, les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.

Après quatre ans d'une attente interminable, la Coupe du monde de football va animer la fin de saison 2025-2026 avec un Mondial très attendu aux Etats-Unis, Mexique et Canada. Cette Coupe du monde offrira une longue phase préliminaire avec 12 groupes de 4 équipes. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les huit meilleurs troisièmes seront alors qualifiés pour les seizièmes de finale, une grande nouveauté pour ce Mondial qui a une conséquence, le champion du monde aura alors disputé huit rencontres durant la compétition, contre sept sous le précédent format.

Pour cette édition 2026, le climat aura un enjeu majeur. Après le Qatar et les chaleurs étouffantes, les Etats-Unis seront également confrontés à des températures écrasantes. Il se murmure que la finale pourrait se jouer à 9h, heure locale, afin d'éviter les problèmes. "D'un point de vue thermo physiologique, pour des raisons de santé et de performance, je chercherais à commencer les matchs le plus tôt possible" a notamment expliqué le professeur Mike Tipton de l'Université de Portsmouth.

Quelles sont les dates de la Coupe du monde ?

La compétition débutera officiellement le jeudi 11 juin 2026 au Stade Azteca de Mexico et la grande finale aura lieu le dimanche 19 juillet 2026 à New York New Jersey.

Du 11 au 27 juin : phase de groupes

: phase de groupes Du 29 juin au 3 juillet : 32e de finale

: 32e de finale Du 4 au 7 juillet : huitièmes de finale

: huitièmes de finale Du 9 au 11 juillet : quarts de finale

: quarts de finale Du 14 au 15 juillet : demi-finales

: demi-finales 19 juillet : finale

Le calendrier complet

Voici le calendrier complet de la Coupe du monde 2026 qui se disputera du mois de juin au mois de juillet 2026.

Télécharger le calendrier de la Coupe du monde 2026

Les qualifications

Voici au mois de septembre 2025, les pays déjà qualifiés pour le Mondial :

Co-hôtes : Canada, États-Unis, Mexique

Canada, États-Unis, Mexique AFC : Australie, Japon, Jordanie, Ouzbékistan, République de Corée, RI Iran

Australie, Japon, Jordanie, Ouzbékistan, République de Corée, RI Iran CAF : Maroc, Tunisie

Maroc, Tunisie CONMEBOL : Argentine, Brésil, Colombie, Équateur, Paraguay, Uruguay

Argentine, Brésil, Colombie, Équateur, Paraguay, Uruguay OFC : Nouvelle-Zélande

Les stades

Découvrez tous les stades de la Coupe du monde 2026

Canada :

Stade de Toronto

BC Place de Vancouver

États-Unis :

Stade d'Atlanta

Stade de Boston

Stade de Dallas

Stade de Houston

Stade de Kansas City

Stade de Los Angeles

Stade de Miami

Stade de New York New Jersey

Stade de Philadelphie

Stade de la baie de San Francisco

Stade de Seattle

Mexique :

Stade Azteca de Mexico

Stade de Guadalajara

Stade de Monterrey

Le tirage au sort

Le tirage au sort des groupes de la Coupe du monde 2026 aura lieu le 5 décembre 2025, aux États-Unis, au Kennedy Center de Washington DC. Le tirage sera retransmis à partir de 18 h en France, alors qu'il sera midi aux USA. Ce dernier devrait être diffusé sur beIN Sports et TMC.