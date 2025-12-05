Coupe du monde 2026 : quelle date pour le début du Mondial ?
La Coupe du monde 2026 se dispute dans trois pays, les Etats-Unis, le Canada et le Mexique l'été prochain.
Après quatre ans d'une attente interminable, la Coupe du monde de football va animer la fin de saison 2025-2026 avec un Mondial très attendu aux Etats-Unis, Mexique et Canada à partir du 11 juin. Cette Coupe du monde offrira une longue phase préliminaire avec 12 groupes de 4 équipes. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les huit meilleurs troisièmes seront alors qualifiés pour les seizièmes de finale, une grande nouveauté pour ce Mondial qui a une conséquence, le champion du monde aura alors disputé huit rencontres durant la compétition, contre sept sous le précédent format.
Pour cette édition 2026, le climat aura un enjeu majeur. Après le Qatar et les chaleurs étouffantes, les Etats-Unis seront également confrontés à des températures écrasantes. Il se murmure que la finale pourrait se jouer à 9h, heure locale, afin d'éviter les problèmes. "D'un point de vue thermo physiologique, pour des raisons de santé et de performance, je chercherais à commencer les matchs le plus tôt possible" a notamment expliqué le professeur Mike Tipton de l'Université de Portsmouth.
Le tirage au sort
Le grand tirage au sort de la Coupe du monde 2026 se déroule vendredi 5 décembre aux Etats-Unis, découvrez toutes les poules.
Les pays qualifiés
Zone Europe
- Angleterre
- France
- Croatie
- Portugal
- Norvège
- Allemagne
- Pays-Bas
- Ecosse
- Belgique
- Espagne
- Suisse
- Autriche
Encore quatre places à prendre via les barrages, qui se dérouleront en mars 2026.
Zone Afrique
- Maroc
- Tunisie
- Égypte
- Algérie
- Ghana
- Cap-Vert
- Afrique du Sud
- Sénégal
- Côte d'Ivoire
La République démocratique du Congo participera au tournoi de barrage intercontinental.
Zone Asie
- Japon
- Iran
- Ouzbékistan
- Jordanie
- Corée du Sud
- Australie
- Qatar
- Arabie saoudite
Zone Concacaf (6 places directes, 3 pays déjà qualifiés)
- États-Unis (pays co-organisateur)
- Canada (pays co-organisateur)
- Mexique (pays co-organisateur)
Zone Amérique du Sud
- Argentine
- Brésil
- Uruguay
- Équateur
- Colombie
- Paraguay
La Bolivie participera aux barrages intercontinentaux.
Zone Amérique du Nord et centrale
- Panama
- Haïti
- Curaçao
Zone Océanie
Nouvelle-Zélande
La Nouvelle-Calédonie participera aux barrages intercontinentaux.
Quelles sont les dates de la Coupe du monde ?
La compétition débutera officiellement le jeudi 11 juin 2026 au Stade Azteca de Mexico et la grande finale aura lieu le dimanche 19 juillet 2026 à New York New Jersey.
- Du 11 au 27 juin : phase de groupes
- Du 29 juin au 3 juillet : 32e de finale
- Du 4 au 7 juillet : huitièmes de finale
- Du 9 au 11 juillet : quarts de finale
- Du 14 au 15 juillet : demi-finales
- 19 juillet : finale
Le calendrier complet
Voici le calendrier complet de la Coupe du monde 2026 qui se disputera du mois de juin au mois de juillet 2026.
Télécharger le calendrier de la Coupe du monde 2026
Les stades
Découvrez tous les stades de la Coupe du monde 2026
- Canada :
- Stade de Toronto
- BC Place de Vancouver
- États-Unis :
- Stade d'Atlanta
- Stade de Boston
- Stade de Dallas
- Stade de Houston
- Stade de Kansas City
- Stade de Los Angeles
- Stade de Miami
- Stade de New York New Jersey
- Stade de Philadelphie
- Stade de la baie de San Francisco
- Stade de Seattle
- Mexique :
- Stade Azteca de Mexico
- Stade de Guadalajara
- Stade de Monterrey
Le tirage au sort des groupes de la Coupe du monde 2026 aura lieu le 5 décembre 2025, aux États-Unis, au Kennedy Center de Washington DC. Le tirage sera retransmis à partir de 18 h en France, alors qu'il sera midi aux USA. Ce dernier devrait être diffusé sur beIN Sports et TMC.