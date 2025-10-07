Diffusion sur Disney + et en clair, calendrier... Les infos sur la Ligue des champions féminine des clubs français

La Ligue des champions féminine débarque sur Disney + ce mercredi 7 octobre, découvrez le programme complet.

Après les hommes, c'est au tour des femmes de se lancer à l'assaut de la Ligue des champions avec le début de la compétition prévu ce mercredi 7 octobre. L'OL Lyonnes, le Paris SG et le Paris FC sont les trois clubs français engagés avec de belles chances malgré la présence de certains ogres comme le Barça. Lyon, club le plus titré en Ligue des champions aura un calendrier très exigeant avec notamment le déplacement sur la pelouse d'Arsenal, championne en titre. Comme pour les hommes, la Ligue des champions féminine change de visage cette saison en passant d'une phase de groupes à 16 équipes à une phase de ligue comptant 18 clubs. L'équipe tenante du titre, Arsenal, les vainqueurs des six meilleurs championnats, mais aussi les deuxièmes des deux meilleurs championnats composent cette ligue.

Le calendrier des clubs français

1re journée : Paris FC - OH Leuven, mardi 7 octobre (21 h) ; Arsenal - OL Lyonnes (21 h) ; Wolfsbourg - Paris SG, mercredi 8 octobre (21 h).

Paris FC - OH Leuven, mardi 7 octobre (21 h) ; Arsenal - OL Lyonnes (21 h) ; Wolfsbourg - Paris SG, mercredi 8 octobre (21 h). 2 e journée. OL Lyonnes - St. Pölten, mercredi 15 octobre (18 h 45) ; Chelsea - Paris FC (21 h) ; Paris SG - Real Madrid, jeudi 16 octobre (21 h).

OL Lyonnes - St. Pölten, mercredi 15 octobre (18 h 45) ; Chelsea - Paris FC (21 h) ; Paris SG - Real Madrid, jeudi 16 octobre (21 h). 3 e journée. OL Lyonnes - Wolfsbourg, mardi 11 novembre (21 h) ; Real Madrid - Paris FC (21 h) ; Manchester United - Paris SG, mercredi 12 novembre (21 h).

OL Lyonnes - Wolfsbourg, mardi 11 novembre (21 h) ; Real Madrid - Paris FC (21 h) ; Manchester United - Paris SG, mercredi 12 novembre (21 h). 4 e journée. Juventus - OL Lyonnes, mercredi 19 novembre (18 h 45) ; Paris FC - Benfica (21 h) ; Paris SG - Bayern Munich, jeudi 20 novembre (21 h).

Juventus - OL Lyonnes, mercredi 19 novembre (18 h 45) ; Paris FC - Benfica (21 h) ; Paris SG - Bayern Munich, jeudi 20 novembre (21 h). 5 e journée. Paris SG - OH Leuven, mardi 9 décembre (21 h) ; Valerenga - Paris FC, mercredi 10 décembre (18 h 45) ; Manchester United - OL Lyonnes (21 h).

Paris SG - OH Leuven, mardi 9 décembre (21 h) ; Valerenga - Paris FC, mercredi 10 décembre (18 h 45) ; Manchester United - OL Lyonnes (21 h). 6e journée. OL Lyonnes - Atlético de Madrid, mercredi 17 décembre (21 h), Benfica - Paris SG (21 h) ; Paris FC - Barcelone (21 h).

Diffusion

La compétition sera diffusée sur la plateforme Disney+, alors qu'une affiche par journée sera à suivre sur La chaîne L'Équipe.