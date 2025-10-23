Tour de France femmes 2026 : arrivée au Mont Ventoux et à Nice, la carte du parcours

Le Tour de France femmes a dévoilé son parcours 2026 à l'occasion de la présentation officielle ce jeudi 23 octobre.

Le Tour de France femmes connait officiellement son parcours à l'occasion de la présentation de Marion Rousse, directrice du Tour de France femmes, ce jeudi 23 octobre. Le départ de l'épreuve se fera à l'étranger, en Suisse, du côté de Lausanne avec deux journées complètes en dehors de nos frontières.

Le détail des premières étapes était déjà connu avec, le samedi 1er août, une boucle de 137 kilomètres qui attend les coureuses, avec un final pour les puncheuses et une difficulté de 2,3 kilomètres à 5,4 % qui fera déjà des dégâts. La 2e étape partira toujours de Suisse, d'Aigle, près du siège de l'Union cycliste internationale, pour rejoindre Genève, avec 150 kilomètres dans une étape qui devrait sourire aux sprinteuses.

La montagne arrivera après quelques jours de course avec un sommet mythique, le Mont Ventoux. Une arrivée prévue pour la 7e étape de ce Tour de France femmes. Enfin, après ce passage dans les Alpes, l'arrivée du Tour de France femmes se fera à Nice... Comme pour les hommes en 2024.