Tour de France femmes 2026 : Mont Ventoux, Nice... Les détails du parcours

Le Tour de France femmes lèvera le voile sur son parcours 2026 à l'occasion de la présentation ce jeudi 23 octobre.

Le Tour de France femmes connaîtra officiellement son parcours ce jeudi 23 octobre à l'occasion de la présentation de Marion Rousse, directrice du Tour de France femmes. Le départ de l'épreuve se fera à l'étranger, en Suisse, du côté de Lausanne avec deux journées complètes en dehors de nos frontières.

Le détail des premières étapes est connu avec, le samedi 1er août, une boucle de 137 kilomètres qui attend les coureuses, avec un final pour les puncheuses et une difficulté de 2,3 kilomètres à 5,4 % qui fera déjà des dégâts. La 2e étape partira toujours de Suisse, d'Aigle, près du siège de l'Union cycliste internationale, pour rejoindre Genève, avec 150 kilomètres dans une étape qui devrait sourire aux sprinteuses.

La 3e étape marquera le retour du peloton en France, mais l'incertitude règne autour des étapes. On parle néanmoins d'une arrivée dans le Jura. La 4e étape, 100% française, devrait être un contre la montre individuel dont l'arrivée est prévue à Dijon, selon Le Bien Public.

La montagne arrivera après quelques jours de course avec un sommet mythique, le Mont Ventoux selon les informations du Dauphiné Libéré. Une arrivée prévue potentiellement pour la 7e étape de ce Tour de France femmes. Enfin, après ce passage dans les Alpes, l'arrivée du Tour de France femmes pourrait se faire à Nice... Comme pour les hommes en 2024.