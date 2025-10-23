La carte du Tour de France 2026
Le Tour de France 2026 lève le voile sur son parcours ce jeudi 23 octobre.
Le Tour de France 2026 c'est déjà demain ! Au palais des Congrès de Paris, Christian Prudhomme va dévoiler le parcours de la Grande Boucle. On le sait déjà, cette nouvelle édition partira une nouvelle fois de l'étranger du côté de Barcelone avec un chrono par équipes. Trois étapes sont prévues en dehors de nos frontières avant un retour en France qui devrait se faire du côté des Pyrénées. On suivra le grand retour de la mythique ascension de l'Alpe d'Huez en fin de Tour de France qui devrait faire très mal aux favoris du classement général qui seront à la limite. Petite nouveauté sur le parcours, le circuit mythique de Magny Cours sera à l'honneur.
- Samedi 4 juillet : 1re étape – Barcelone > Barcelone (19,7 km, contre-la-montre par équipes).
- Dimanche 5 juillet : 2e étape – Tarragone > Barcelone (178 km).
- Lundi 6 juillet : 3e étape – Granollers > Les Angles