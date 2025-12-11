Championnats du monde féminin de handball 2025 : dates et tableau des demi-finales

Les Bleues se sont une nouvelle qualifiées pour le dernier carré des Mondiaux de handball.

Une demi-finale parfaitement exécutée. Mercredi 10 décembre, les Bleues ont réalisé une prestation très solide pour rejoindre le dernier carré du championnat du monde de handball. Face au Danemark, l'équipe de France n'a pas laissé la moindre chance et s'est imposée de cinq buts pour rejoindre le dernier carré. "Je suis satisfait, presque content. Je le serais si on monte sur la boite. Les filles ont été à la hauteur de leur engagement depuis le début de la compétition. Elles ont été rugueuses en défense, exactement comme elles voulaient l'être. On a mis une intensité folle dans les duels et on s'est mis à la hauteur de l'enjeu de la rencontre. Les filles ont fait preuve d'efficacité au shoot, elles ont perdu très peu de ballons. Il faut bien garder en tête que battre le Danemark en quart de finale d'un Mondial, ce n'est pas anodin. Elles ont géré de main de maitre" a analysé le sélectionneur des Bleues après la rencontre au micro de la FFH.

Désormais, il ne reste plus que deux matchs pour monter sur la boite. Et pour s'assurer une médaille, il faudra déjà battre l'Allemagne ce vendredi avant de croiser le fer face à la Norvège ou de retrouver les Pays-Bas.

Le programme

Vendredi 11 décembre à 17h45 : France - Allemagne

Vendredi 11 décembre à 20h45 : Pays-Bas - Norvège

Les 18 joueuses

Gardiennes : Floriane André (Brest), Camille Depuiset (Brest), Hatadou Sako (Györi/HON).

Ailières gauches : Nina Dury (Dijon), Suzanne Wajoka (Metz)

Arrières gauches : Orlane Kanor (Ferencvaros/HON), Clarisse Mairot (Brest), Méline Nocandy (Brest).

Demi-centres : Léna Grandveau (Metz), Tamara Horacek (cap., Krim Ljubljana/SLV)

Pivots : Sarah Bouktit (Metz), Pauletta Foppa (Brest), Oriane Ondono (Brest)

Arrières droites : Emma Jacques (Esztergom/HON), Fatou Karamoko (Stella Saint Maur), Marie-Hélène Sajka (Nice).

Ailières droites : Lucie Granier (Metz), Alicia Toublanc (Debrecen/HON)

Diffusion TV

Le Championnat du monde de handball féminin 2025 est diffusé en direct et en intégralité sur beIN SPORTS. Plusieurs matchs de la France seront également retransmis en clair par le groupe TF1 dont France-Tunisie et France-Pologne sur TFX. En cas de qualification des Bleues, le quart de finale, la demi-finale et la finale seront également diffusés.