Championnats du monde féminin de handball 2025 : l'adversaire des Bleues en quarts et le programme

L'équipe de France poursuit son parcours sans faute et vise désormais le dernier carré.

L'équipe de France est toujours en lice pour conserver son titre de championne du monde. Les Bleues sont pour le moment invaincues dans la compétition et enchaînent les scores fleuves malgré quelques imprécisions. Il faut désormais terminer le travail de la phase de groupes de ce tour principal face au Pays-Bas, pays hôte. Un duel de prestige dont l'enjeu sera la première place du groupe et l'identité de leur adversaire entre le Danemark ou la Hongrie, dont le billet est également validé dans le groupe I.

Si la France s'impose face aux Pays-Bas lundi soir, alors elle affrontera le deuxième du groupe I, la Hongrie. Si la France s'incline face aux Pays-Bas lundi soir, alors elle affrontera le premier du groupe I, le Danemark dans un duel au sommet. Les quarts de finale de la France et des Pays-Bas se joueront mercredi 10 décembre à Rotterdam, les deux autres auront lieu mardi 9 décembre à Dortmund (Allemagne).

Groupes du championnat du monde

Groupe I (Bâle + Innsbruck) :

Danemark : 8 points

Hongrie : 7 points

Roumanie : 4 points

Japon : 3 points

Suisse : 2 points

Sénégal : 0 point

Groupe II (Innsbruck) :

Allemagne : 10 points

Monténégro : 6 points

Serbie : 5 points

Espagne : 4 points

Îles Féroé : 3 points

Islande : 2 points

Groupe III (Rotterdam) :

France : 8 points

Pays-Bas : 8 points

Pologne : 4 points

Tunisie : 2 points

Autriche : 2 points

Argentine : 0 point

Groupe IV (Vienne) :

Norvège : 8 points

Brésil : 8 points

Suède : 4 points

Angola : 4 points

Corée du Sud : 0 point

République Tchèque : 0 point

Calendrier du championnat du monde

Tour principal

Jeudi 4 décembre à 18h00 : France – Autriche

France – Autriche Samedi 6 décembre à 18h00 : Argentine – France

: Argentine – France Lundi 8 décembre à 20h30 : France – Pays-Bas

Les équipes classées 1ère et 2ème seront qualifiées pour les quarts de finale.

Tableau final

Quarts de finale : 9 et 10 décembre

Rotterdam : 1er groupe I – 2e du groupe III

1er groupe I – 2e du groupe III Rotterdam : 1er groupe III – 2e du groupe I

1er groupe III – 2e du groupe I Dortmund : 1er groupe II – 2e du groupe IV

1er groupe II – 2e du groupe IV Dortmund : 1er groupe IV – 2e du groupe II

1er groupe IV – 2e du groupe II Demi-finales : 12 décembre à Rotterdam

12 décembre à Rotterdam Places 3-4 et finale : 14 décembre à Rotterdam

Les 18 joueuses

Gardiennes : Floriane André (Brest), Camille Depuiset (Brest), Hatadou Sako (Györi/HON).

Floriane André (Brest), Camille Depuiset (Brest), Hatadou Sako (Györi/HON). Ailières gauches : Nina Dury (Dijon), Suzanne Wajoka (Metz)

Nina Dury (Dijon), Suzanne Wajoka (Metz) Arrières gauches : Orlane Kanor (Ferencvaros/HON), Clarisse Mairot (Brest), Méline Nocandy (Brest).

Orlane Kanor (Ferencvaros/HON), Clarisse Mairot (Brest), Méline Nocandy (Brest). Demi-centres : Léna Grandveau (Metz), Tamara Horacek (cap., Krim Ljubljana/SLV)

Léna Grandveau (Metz), Tamara Horacek (cap., Krim Ljubljana/SLV) Pivots : Sarah Bouktit (Metz), Pauletta Foppa (Brest), Oriane Ondono (Brest)

Sarah Bouktit (Metz), Pauletta Foppa (Brest), Oriane Ondono (Brest) Arrières droites : Emma Jacques (Esztergom/HON), Fatou Karamoko (Stella Saint Maur), Marie-Hélène Sajka (Nice).

Emma Jacques (Esztergom/HON), Fatou Karamoko (Stella Saint Maur), Marie-Hélène Sajka (Nice). Ailières droites : Lucie Granier (Metz), Alicia Toublanc (Debrecen/HON)

Diffusion TV

Le Championnat du monde de handball féminin 2025 est diffusé en direct et en intégralité sur beIN SPORTS. Plusieurs matchs de la France seront également retransmis en clair par le groupe TF1 dont France-Tunisie et France-Pologne sur TFX. En cas de qualification des Bleues, le quart de finale, la demi-finale et la finale seront également diffusés.