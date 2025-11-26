Championnats du monde féminin de handball 2025 : le calendrier complet des Bleues

Les championnats du monde de handball se déroulent aux Pays-Bas et en Allemagne.

La fin d'année s'annonce rythmée avec les Mondiaux de handball pour l'équipe de France féminine. Les Françaises, championnes du monde en titre, affronteront pour cette édition la Chine, la Tunisie et la Pologne au premier tour de la compétition. Ce dernier se déroulera du côté des Pays-Bas, à s'Hertogenbosch d'abord, puis à Rotterdam pour le reste de la compétition en cas de qualification pour le tour principal.

"Je suis heureux que ce tirage nous offre un vrai tour du monde, en gardant un exotisme handballistique mais en évitant des nations comme l'Angola, l'Espagne et la Corée. Sur le papier, ça semble abordable, mais la compétition reste la compétition" avait décrypté le sélectionneur lors du tirage il y a quelques mois. "Il faudra surtout faire le plein de points pour arriver dans les meilleures dispositions pour la suite."

Groupes du championnat du monde

Calendrier du championnat du monde

Tour préliminaire du 26 novembre au 2 décembre

Vendredi 28 novembre : France vs. Tunisie

Dimanche 30 novembre : France vs. Chine

Mardi 02 décembre : France vs. Pologne

Tour principal

Groupe I (3 qualifiés des groupes A & B) : 3, 5 et 7 décembre à Rotterdam

Groupe II (3 qualifiés des groupes C & D) : 2, 4 et 6 décembre à Stuttgart

Groupe III (3 qualifiés des groupes E & F) : 4, 6 et 8 décembre à Rotterdam

Groupe IV (3 qualifiés des groupes G & H) : 3, 5 et 7 décembre à Stuttgart

Les équipes classées 1ère et 2ème seront qualifiées pour les quarts de finale.

Tableau final

Quarts de finale : 9 et 10 décembre

Rotterdam : 1er groupe I – 2e du groupe III

1er groupe I – 2e du groupe III Rotterdam : 1er groupe III – 2e du groupe I

1er groupe III – 2e du groupe I Dortmund : 1er groupe II – 2e du groupe IV

1er groupe II – 2e du groupe IV Dortmund : 1er groupe IV – 2e du groupe II

1er groupe IV – 2e du groupe II Demi-finales : 12 décembre à Rotterdam

12 décembre à Rotterdam Places 3-4 et finale : 14 décembre à Rotterdam

Les 18 joueuses

Gardiennes : Floriane André (Brest), Camille Depuiset (Brest), Hatadou Sako (Györi/HON).

Floriane André (Brest), Camille Depuiset (Brest), Hatadou Sako (Györi/HON). Ailières gauches : Nina Dury (Dijon), Suzanne Wajoka (Metz)

Nina Dury (Dijon), Suzanne Wajoka (Metz) Arrières gauches : Orlane Kanor (Ferencvaros/HON), Clarisse Mairot (Brest), Méline Nocandy (Brest).

Orlane Kanor (Ferencvaros/HON), Clarisse Mairot (Brest), Méline Nocandy (Brest). Demi-centres : Léna Grandveau (Metz), Tamara Horacek (cap., Krim Ljubljana/SLV)

Léna Grandveau (Metz), Tamara Horacek (cap., Krim Ljubljana/SLV) Pivots : Sarah Bouktit (Metz), Pauletta Foppa (Brest), Oriane Ondono (Brest)

Sarah Bouktit (Metz), Pauletta Foppa (Brest), Oriane Ondono (Brest) Arrières droites : Emma Jacques (Esztergom/HON), Fatou Karamoko (Stella Saint Maur), Marie-Hélène Sajka (Nice).

Emma Jacques (Esztergom/HON), Fatou Karamoko (Stella Saint Maur), Marie-Hélène Sajka (Nice). Ailières droites : Lucie Granier (Metz), Alicia Toublanc (Debrecen/HON)

Diffusion TV

Le Championnat du monde de handball féminin 2025 est diffusé en direct et en intégralité sur beIN SPORTS. Plusieurs matchs de la France seront également retransmis en clair par le groupe TF1 dont France-Tunisie et France-Pologne sur TFX. En cas de qualification des Bleues, le quart de finale, la demi-finale et la finale seront également diffusés.