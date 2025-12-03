Championnats du monde féminin de handball 2025 : le calendrier du tour principal pour les Bleues

Les championnats du monde de handball se déroulent aux Pays-Bas et en Allemagne et les Bleues réalisent, pour le moment, un parcours parfait.

Début de compétition parfaite pour l'équipe de France féminine de handball qui s'est qualifiée haut la main pour le tour principal de ces Mondiaux. Les Bleues se sont largement imposées à trois reprises avec une attaque de folie, qui surprend même les joueuses de l'équipe de France. " C'est rare de mettre autant de buts en équipe de France, on s'appuie sur nos gardiennes, la défense et les montées de balle. Je me plais là-dedans, pourvu que ça continue" a notamment lancé Léa Grandveau après la rencontre face à la Pologne pour la FFH.

En terminant à la première place du groupe, elles entament le tour principal avec le plein de points et c'est une bonne nouvelle car les adversaires seront plus complexes avec l'Autriche, l'Argentine et surtout les Pays-Bas, pays hôte, dans un match qui pourrait être décisif.

Groupes du championnat du monde

Groupe I (Bâle + Innsbruck)

Danemark : 4 pts

Hongrie : 4 pts

Roumanie : 2 pts

Suisse : 2 pts

Sénégal : 0 pt

Japon : 0 pt

Groupe II (Innsbruck)

Allemagne : 6 pts

Monténégro : 4 pts

Serbie : 4 pts

Espagne : 2 pts

Îles Féroé : 2 pts

Islande : 0 pt

Groupe III (Rotterdam)

France : 4 pts

Pays-Bas : 4 pts

Autriche : 2 pts

Pologne : 2 pts

Argentine : 0 pt

Tunisie : 0 pt

Groupe IV (Vienne)

Norvège : 4 pts

Brésil : 4 pts

Suède : 2 pts

Angola : 2 pts

République Tchèque : 0 pt

Corée du Sud : 0 pt

Calendrier du championnat du monde

Tour principal

Jeudi 4 décembre à 18h00 : France – Autriche

France – Autriche Samedi 6 décembre à 18h00 : Argentine – France

: Argentine – France Lundi 8 décembre à 20h30 : France – Pays-Bas

Les équipes classées 1ère et 2ème seront qualifiées pour les quarts de finale.

Tableau final

Quarts de finale : 9 et 10 décembre

Rotterdam : 1er groupe I – 2e du groupe III

1er groupe I – 2e du groupe III Rotterdam : 1er groupe III – 2e du groupe I

1er groupe III – 2e du groupe I Dortmund : 1er groupe II – 2e du groupe IV

1er groupe II – 2e du groupe IV Dortmund : 1er groupe IV – 2e du groupe II

1er groupe IV – 2e du groupe II Demi-finales : 12 décembre à Rotterdam

12 décembre à Rotterdam Places 3-4 et finale : 14 décembre à Rotterdam

Les 18 joueuses

Gardiennes : Floriane André (Brest), Camille Depuiset (Brest), Hatadou Sako (Györi/HON).

Floriane André (Brest), Camille Depuiset (Brest), Hatadou Sako (Györi/HON). Ailières gauches : Nina Dury (Dijon), Suzanne Wajoka (Metz)

Nina Dury (Dijon), Suzanne Wajoka (Metz) Arrières gauches : Orlane Kanor (Ferencvaros/HON), Clarisse Mairot (Brest), Méline Nocandy (Brest).

Orlane Kanor (Ferencvaros/HON), Clarisse Mairot (Brest), Méline Nocandy (Brest). Demi-centres : Léna Grandveau (Metz), Tamara Horacek (cap., Krim Ljubljana/SLV)

Léna Grandveau (Metz), Tamara Horacek (cap., Krim Ljubljana/SLV) Pivots : Sarah Bouktit (Metz), Pauletta Foppa (Brest), Oriane Ondono (Brest)

Sarah Bouktit (Metz), Pauletta Foppa (Brest), Oriane Ondono (Brest) Arrières droites : Emma Jacques (Esztergom/HON), Fatou Karamoko (Stella Saint Maur), Marie-Hélène Sajka (Nice).

Emma Jacques (Esztergom/HON), Fatou Karamoko (Stella Saint Maur), Marie-Hélène Sajka (Nice). Ailières droites : Lucie Granier (Metz), Alicia Toublanc (Debrecen/HON)

Diffusion TV

Le Championnat du monde de handball féminin 2025 est diffusé en direct et en intégralité sur beIN SPORTS. Plusieurs matchs de la France seront également retransmis en clair par le groupe TF1 dont France-Tunisie et France-Pologne sur TFX. En cas de qualification des Bleues, le quart de finale, la demi-finale et la finale seront également diffusés.