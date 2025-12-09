Championnats du monde féminin de handball 2025 : le tableau des quarts et le programme

L'équipe de France va devoir augmenter son niveau pour rejoindre le dernier carré du Mondial.

Les Bleues sont tombées face aux Pays-Bas lors du dernier match de la phase de groupes du championnat féminin de handball. Face au pays hôte, l'équipe de France n'a pas fait le poids et s'est inclinée logiquement de 3 buts. Cette première défaite du Mondial a des conséquences puisque les Bleues feront face au Danemark en quart de finale. "La défaite est logique. On a essayé de jouer avec nos armes dans un match difficile où les Néerlandaises ont été bien meilleures que nous défensivement, à certains moments. Pas tout le temps, mais elles nous ont posé des problèmes qu'on avait identifié. Les arrières auraient du prendre de responsabilités mais elles ont fait ce qu'elles ont pu ce soir. On a eu un manque d'efficacité, à voir si on pourra s'améliorer face au Danemark dans ce secteur" a analysé Sébastien Gardillou.

Tableau final

Mardi 9 décembre

Allemagne - Brésil à Dortmund (Allemagne), à 17h15

Norvège - Monténégro à Dortmund (Allemagne), à 20h30

Mercredi 10 décembre

Danemark - France à Rotterdam (Pays-Bas), à 17h15

Pays-Bas - Hongrie à Rotterdam (Pays-Bas), à 20h30

Les 18 joueuses

Gardiennes : Floriane André (Brest), Camille Depuiset (Brest), Hatadou Sako (Györi/HON).

Floriane André (Brest), Camille Depuiset (Brest), Hatadou Sako (Györi/HON). Ailières gauches : Nina Dury (Dijon), Suzanne Wajoka (Metz)

Nina Dury (Dijon), Suzanne Wajoka (Metz) Arrières gauches : Orlane Kanor (Ferencvaros/HON), Clarisse Mairot (Brest), Méline Nocandy (Brest).

Orlane Kanor (Ferencvaros/HON), Clarisse Mairot (Brest), Méline Nocandy (Brest). Demi-centres : Léna Grandveau (Metz), Tamara Horacek (cap., Krim Ljubljana/SLV)

Léna Grandveau (Metz), Tamara Horacek (cap., Krim Ljubljana/SLV) Pivots : Sarah Bouktit (Metz), Pauletta Foppa (Brest), Oriane Ondono (Brest)

Sarah Bouktit (Metz), Pauletta Foppa (Brest), Oriane Ondono (Brest) Arrières droites : Emma Jacques (Esztergom/HON), Fatou Karamoko (Stella Saint Maur), Marie-Hélène Sajka (Nice).

Emma Jacques (Esztergom/HON), Fatou Karamoko (Stella Saint Maur), Marie-Hélène Sajka (Nice). Ailières droites : Lucie Granier (Metz), Alicia Toublanc (Debrecen/HON)

Diffusion TV

Le Championnat du monde de handball féminin 2025 est diffusé en direct et en intégralité sur beIN SPORTS. Plusieurs matchs de la France seront également retransmis en clair par le groupe TF1 dont France-Tunisie et France-Pologne sur TFX. En cas de qualification des Bleues, le quart de finale, la demi-finale et la finale seront également diffusés.