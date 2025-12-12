Championnats du monde féminin de handball 2025 : quelle date pour la finale ?

Les Bleues se sont une nouvelle qualifiées pour le dernier carré des Mondiaux de handball.

Le dernier carré des Mondiaux de hand est encore une fois composé de la France. Championne du monde en titre, l'équipe de France vise un deuxième sacre consécutif. Mais pour cela, il faudra se débarrasser de l'Allemagne en demi-finale ce vendredi 12 décembre. "L'Allemagne est une équipe avec beaucoup de qualité, mais c'est surtout le contexte qui rend cette équipe dangereuse. Elle joue cette compétition à domicile. En plus, elle est capable de mettre beaucoup d'impact physique, avec des profils très différents sur la base arrière", décrypte le sélectionneur en point presse. Et pour ceux qui pensent que le chemin est déjà tout tracé vers la Norvège en finale, la réponse est non... Il n'y a rien qui ne m'énerve plus que ces gens qui me disent qu'on est programmé pour retrouver la Norvège. On va déjà penser à vendredi, et on fera les comptes après ", explique la pivot Sarah Bouktit.

Le programme

Vendredi 12 décembre à 17h45 : France - Allemagne

Vendredi 12 décembre à 20h45 : Pays-Bas - Norvège

Dimanche 14 décembre à 17h30 : finale (14h30 si 3e place)

Les 18 joueuses

Gardiennes : Floriane André (Brest), Camille Depuiset (Brest), Hatadou Sako (Györi/HON).

Ailières gauches : Nina Dury (Dijon), Suzanne Wajoka (Metz)

Arrières gauches : Orlane Kanor (Ferencvaros/HON), Clarisse Mairot (Brest), Méline Nocandy (Brest).

Demi-centres : Léna Grandveau (Metz), Tamara Horacek (cap., Krim Ljubljana/SLV)

Pivots : Sarah Bouktit (Metz), Pauletta Foppa (Brest), Oriane Ondono (Brest)

Arrières droites : Emma Jacques (Esztergom/HON), Fatou Karamoko (Stella Saint Maur), Marie-Hélène Sajka (Nice).

Ailières droites : Lucie Granier (Metz), Alicia Toublanc (Debrecen/HON)

Diffusion TV

Le Championnat du monde de handball féminin 2025 est diffusé en direct et en intégralité sur beIN SPORTS. Plusieurs matchs de la France seront également retransmis en clair par le groupe TF1 dont France-Tunisie et France-Pologne sur TFX. En cas de qualification des Bleues, le quart de finale, la demi-finale et la finale seront également diffusés.