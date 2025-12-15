Championnats du monde féminin de handball 2025 : une médaille de bronze à l'arrache

Championne du monde en titre, l'équipe de France a finalement arraché la médaille de bronze.

Une médaille mondiale, une de plus pour les Bleues. Après la désillusion de l'élimination assez sèche en demi-finale face à l'Allemagne, l'équipe de France a réussi à relever la tête pour arracher une médaille de bronze au bout du suspense, après la prolongation, face à l'un des pays hôtes, les Pays-Bas, qui repartent donc bredouille de leur Mondial.

"Quand on gagne, je suis heureux, d'autant plus quand on gagne une médaille. Je suis d'autant plus heureux qu'on a fait ce qu'on avait dit qu'on ferait, tactiquement notamment. On a su varier les modes de jeu, que ce soit en défense ou en attaque. Quand j'ai pris Fatou Karamoko en début de préparation, les gens se sont peut-être demandé ce que je faisais mais, ce soir, elle est dans nos meilleures défenseuses. J'ai vraiment aimé ce qu'on a fait et ce que les filles ont réalisé. Elles ont été rugueuses, comme on n'a pas su le faire vendredi et lundi, mais aussi froides. Elles n'ont pas paniqué, même si en prolongations, on a bafouillé un ou deux ballons. On finit avec le bronze, c'est mieux qu'à l'EURO 2024. On y arrive avec une équipe remaniée, tout ça grâce au travail de la fédération. Bosser avec Eric Baradat, c'est une chance, il me permet d'avoir des joueuses prêtes à être utilisées, comme Fatou Karamoko. Quand je la choisis, je sais qu'elle sera vite capable de s'adapter avec les A. C'est un exemple parmi tant d'autres de filles qui ont été extraordinaires sur cette compétition. Je m'accorde 1/35ème du mérite de cette médaille, car je bosse avec un staff extraordinaire, qui a autant de mérite que moi dans cette médaille de bronze" a expliqué Sébastien Gardillou en résumé de la rencontre et de la compétition, se projetant déjà sur l'avenir.

Les 18 joueuses