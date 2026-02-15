JO 2026 : pourquoi les mascottes sont liées à Paris 2024 ?

Comme lors de chaque Jeux olympiques d'hiver, les mascottes sont de véritables stars !

On se souvient tous de la Phryge lors des Jeux olympiques de Paris 2024, une véritable star à part entière, on se demande même si elle n'a pas eu plus de selfies que Léon Marchand. Pour les JO d'hiver en Italie du côté de Milan Cortina, l'organisation a choisi comme mascottes, deux hermines jumelles, Tina et Milo ! Un pelage différent qui marquera la différence entre les Jeux olympiques et paralympiques. Pour ceux qui ne l'auront pas remarqué, Tina est est le diminutif de Cortina, Milo de Milan.

Les deux ne sont pas de simples peluches... Tina, la mascotte des JO, a une âme créative et concrète, elle vit en ville et adore assister aux spectacles et aux concerts selon l'organisation. Elle est impressionnée par le pouvoir de la beauté et sa capacité à se transformer... Alors que la mascotte paralympique Milo est un rêveur. Il adore faire des blagues et jouer dans la neige, et pendant son temps libre, il invente des instruments de musique. Rien ne peut freiner sa résilience.

© JO Milan Cortina 2026 / Mascottes

Mais vous l'avez peut être remarqué, il y a six autres petites mascottes à côté des deux stars... Les "Flo". Il s'agit de six petits perce-neige incarnant l'esprit d'équipe, la résilience et les nouveaux départs. Ces derniers sont proposés en plusieurs formats, dont une édition limitée Made in France qui sera numérotée et disponible dès décembre par l'intermédiaire de Doudou et Compagnie, marque française et licencié officiel des mascottes des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. "La peluche Flo de 30 cm, aura une production de 500 pièces numérotées individuellement. Cette édition mettra en valeur le savoir-faire local en réponse aux attentes des collectionneurs et des clients attachés au fabriquer local" comme explique la marque.

© Doudou et Compagnie / Milan Cortina 2026 / The Flo

Un joli clin d'oeil pour l'entreprise basée à Saint-Leu-la-Forêt. Par ailleurs, la sélection des mascottes ne s'est pas faite au hasard. Les hermines ont été sélectionnés après un casting de milliers de modèles et conçues par les étudiants del'IstitutoComprensivo de Taverna de la région de Calabre. Les perce-neige ont été créés par les étudiants de l'Istituto Comprensivo Sabin de Segrate en Lombardie.