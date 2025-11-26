JO 2026 Milan Cortina : dates, chances de médailles, programme et calendrier... Les infos sur les Jeux olympiques d'hiver

Les Jeux olympiques 2026 s'approchent à grand pas, découvrez toutes les infos.

Moins de deux ans après les incroyables Jeux olympiques de Paris, le monde du sport va de nouveau vivre une Olympiade, mais cette fois en hiver, avec les JO de Milan Cortina. Quatre ans après les JO de Pékin, l'équipe de France a de grosses ambitions pour ces JO. Il y a quelques semaines, Yann Cucherat, le manager de la haute performance à l'Agence nationale du sport (ANS) a fixé l'objectif de la délégation. "On est obligé à chaque fois d'avoir des objectifs ambitieux pour embarquer toutes les parties prenantes, mais réalistes. Quand on estime qu'on est en capacité de faire plus de 50% de médailles olympiques et paralympiques, c'est une trajectoire qu'il faut absolument qu'on emprunte. On avait 14 médailles aux Jeux olympiques de Pékin et 12 médailles aux Jeux paralympiques de Pékin. Donc ça sous-entend de tendre vers une vingtaine de médailles olympiques et vers 17-18 médailles paralympiques. Ça sera difficile, mais on a quand même la capacité de le faire" a-t-il lancé lors de la conférence de presse "Ambition Bleue".

La délégation française sera très importante et sera "la plus importante délégation de notre histoire au Jeux d'hiver", avec "entre 160 et 165" athlètes "dont 45% de femmes, là aussi un record" grâce notamment à l'équipe féminine de hockey sur glace, a annoncé la présidente du Comité olympique français (CNOSF), Amélie Oudéa-Castéra le 10 octobre dernier.

Les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina débuteront au début de l'année 2026, le vendredi 6 février avec la date de la cérémonie d'ouverture, jusqu'au dimanche 22 février. Quelques matchs de hockey sur glace lanceront les épreuves quelques jours avant comme pour le rugby à 7 lors de Paris 2024. Ils seront suivis par les Jeux paralympiques du 6 au 15 mars.

Le programme des JO de Milan Cortina

Découvrez le programme complet des JO de Milan Cortina que vous pouvez télécharger juste en dessous.

Télécharger le calendrier des JO 2026

Le calendrier du biathlon

Discipline reine des JO d'hiver et notamment de la France, le biathlon sera présent sur toute la quinzaine.

Télécharger et imprimer notre calendrier du biathlon aux JO 2026

Les chances de médailles pour les JO de Milan Cortina

La France vise donc de nombreuses médailles et comme toujours, le biathlon devrait être un gros vecteur... Voici les athlètes qui peuvent obtenir des médailles et qui seront particulièrement suivis lors de ces JO 2026. Et on espère se tromper et qu'il y aura d'autres noms qui vont s'ajouter !