Biathlon : quelles dates pour les prochaines courses ? Télécharger le calendrier en PDF
Découvrez notre calendrier complet des Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina pour le biathlon.
Les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina, en Italie sont lancés depuis le 4 février et la planète sport vibre au rythme des exploits des skieurs et athlètes des sports d'hiver. Comme lors de chaque olympiade d'hiver, la France mise sur de nombreuses médailles en biathlon, discipline phare. Il y a quatre ans, Martin Fourcade avait trouvé son héritier avec Quentin Fillon Maillet. Cette année, la France comptabilise déjà énormément de médailles avec 8 breloques dont 2 médailles d'or depuis le début des JO et ce n'est pas terminé...
Télécharger et imprimer notre calendrier du biathlon aux JO 2026
Pour rappel, en 2022, avec presque une médaille à chaque course, le bilan de la France était tout simplement historique avec 7 médailles et surtout trois médailles d'or de Quentin Fillon Maillet sacré sur l'individuel et la poursuite ainsi que Justine Braisaz-Bouchet sur le mass start.