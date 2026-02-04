Le calendrier du biathlon des JO 2026 à télécharger en PDF
Découvrez notre calendrier complet des Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina pour le biathlon.
Les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina, en Italie sont lancés ! Depuis le 4 février et les premières épreuves, la planète sport vibre au rythme des exploits des skieurs et athlètes des sports d'hiver. Comme lors de chaque olympiade d'hiver, la France mise sur de nombreuses médailles en biathlon, discipline phare. Il y a quatre ans, Martin Fourcade avait trouvé son héritier avec Quentin Fillon Maillet. Cette année, Eric Perrot pourrait être la star des JO chez les hommes alors que chez les femmes, Justine Braisaz-Bouchet, Julia Simon ou encore et surtout Lou Jeanmonnot peuvent toutes prendre une médaille sur le plan individuel.
Télécharger et imprimer notre calendrier du biathlon aux JO 2026
Pour rappel, en 2022, avec presque une médaille à chaque course, le bilan de la France était tout simplement historique avec 7 médailles et surtout trois médailles d'or de Quentin Fillon Maillet sacré sur l'individuel et la poursuite ainsi que Justine Braisaz-Bouchet sur le mass start.