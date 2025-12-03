Coupe du monde de rugby 2027 : dates et calendrier du Mondial en Australie

Découvrez les infos pratiques sur la Coupe du monde de rugby 2027.

Après la Coupe du monde 2023 qui s'est déroulée en France avec, on se souvient malheureusement, la désillusion d'une élimination dès les quarts de finale face à l'Afrique du Sud au Stade de France, le monde de l'ovalie va se retrouver en 2027 dans la terre des Wallabies, l'Australie.

Le mondial se disputera à partir du 1er octobre avec le match d'ouverture qui concernera l'Australie dans la Poule A à Perth et se terminera avec la grande finale le 13 novembre 2027 au Stadium Australia à Sydney après un gros mois de compétition.

Le calendrier complet ne sera pas dévoilé dans les prochains jours ni les prochaines semaines malgré le tirage au sort mercredi 3 décembre. En effet, World Rugby communiquera officiellement la date et les lieux des matchs durant le mois de février 2026, en plein dans le tournoi des 6 Nations.

Le tirage au sort

Groupe A : Nouvelle-Zélande, Australie, Chili, Hongkong

: Nouvelle-Zélande, Australie, Chili, Hongkong Groupe B : Afrique du Sud, Italie, Géorgie, Roumanie

: Afrique du Sud, Italie, Géorgie, Roumanie Groupe C : Argentine, Fidji, Espagne, Canada

: Argentine, Fidji, Espagne, Canada Groupe D : Irlande, Ecosse, Uruguay, Portugal

: Irlande, Ecosse, Uruguay, Portugal Groupe E : France, Japon, Etats-Unis, Samoa

: Japon, Etats-Unis, Samoa Groupe F : Angleterre, pays de Galles, Tonga, Zimbabwe

Notons que pour la première fois de l'histoire, toutes les équipes qualifiées pour Coupe du monde sont tirées avant le tirage au sort du Mondial.