Porte-drapeaux des JO de Milan Cortina 2026 : 7 candidats et une absente de marque, règles et votes

Les porte-drapeaux seront nommés quelques jours avant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina.

Les Jeux olympiques de Milan Cortina animeront le début de l'année 2026 et comme toujours, la cérémonie d'ouverture sera le point central du lancement de la quinzaine. Comme pour Paris 2024, un processus a été lancé pour désigner le et la porte drapeau de la délégation tricolore pour le grand show au stade San Siro le 11 février prochain. Les candidats ont été annoncés ce mardi 6 janvier.

Du côté de l'équipe de France olympique, sept athlètes sont candidats pour porter l'étendard tricolore. Cinq chez les hommes : les skieurs alpins Clément Noël et Victor Muffat-Jeandet, ainsi que les patineurs Guillaume Cizeron, Kévin Aymoz et Adam Siao Him Fa. Et deux chez les femmes avec les snowboardeuses Chloé Trespeuch et Julia Nirani-Pereira, selon un communiqué commun du CNOSF et du CPSF. Perrine Laffont étant absente.

Pour l'équipe de France paralympique, une seule femme est en lice: Cécile Hernandez (para snowboard, catégorie debout). Chez les hommes concourent Lou Braz-Dagand (para ski alpin, catégorie assis), Jordan Broisin (para ski alpin, catégorie debout) et Maxime Montaggioni (para snowboard, catégorie debout). Il faudra attendre jusqu'au 30 janvier pour connaître les noms des quatre sportifs désignés

Pour avoir le droit de candidater et d'être potentiellement élu, il fallait respecter des critères précis. Un athlète olympique doit avant tout répondre à des critères d'exemplarité tout en incarnant et en faisant rayonner les valeurs olympiques et paralympiques. Il doit obligatoirement avoir déjà été olympien ou paralympien mais sans avoir jamais été porte-drapeau de la France. Il doit, enfin, n'avoir jamais été sanctionné disciplinairement et/ou pénalement sur toute affaire relative au dopage, à la manipulation des compétitions, et aux violences sexistes et sexuelles ou tout acte de discrimination.

Qui peut voter ?

Les athlètes qui souhaitent se porter candidats au rôle de porte-drapeau doivent d'abord se déclarer auprès de leur fédération olympique et paralympique. Cette liste sera alors soumise au vote de tous les athlètes français sélectionnés. Le scrutin se fera selon un principe simple avec un athlète = une voix.

Quelles dates ?

Octobre - décembre 2025 : chaque fédération pourra faire remonter les noms des athlètes candidats auprès du CNOSF et du CPSF

: dévoilement des candidats au rôle de porte-drapeaux 30 janvier 2026 : dévoilement des deux binômes de porte-drapeaux de la délégation olympique et paralympique

