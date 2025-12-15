Mariah Carey annoncée à la cérémonie d'ouverture des JO de Milan Cortina

L'organisation des Jeux olympiques a annoncé la participation de la star américaine.

L'icone mondiale de la chanson sera l'une des grandes stars de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Milan Cortina le 6 février prochain. Après Lady Gaga ou encore Céline Dion pour Paris 2024, le sport attire les stars internationales qui ont droit à une exposition planétaire le temps d'une soirée.

Présente dans le stade olympique de San Siro le 6 février 2026, elle "offrira une performance iconique lors de la soirée inaugurale" annonce l'organisation de Milan Cortina dans un communiqué ce lundi 15 décembre.

"Mariah Carey incarne parfaitement l'esprit émotionnel des Jeux. Dans ce contexte, la musique, langage universel qui unit les histoires et les points de vue, s'entremêle au thème principal de la cérémonie d'ouverture : l'harmonie. Au stade olympique de San Siro, ce principe prendra forme à travers une rencontre des cultures, de la créativité et de la participation. Le sport, avec ses valeurs d'égalité, de respect et d'inclusion, amplifie ce récit, transformant l'Harmonie en une expérience partagée. Ensemble, musique et sport donneront vie à une cérémonie d'ouverture olympique où l'Harmonie deviendra l'expression d'une énergie collective, un espace symbolique où les communautés se rassemblent, transcendent les frontières et se reconnaissent comme faisant partie intégrante du dynamisme des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026. La participation de Mariah Carey souligne encore davantage la dimension internationale de la cérémonie et de ses messages." explique également l'organisation dans son communiqué. Cette cérémonie sera produite par par Balich Wonder Studio.