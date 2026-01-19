CAN 2025 : le Sénégal sacré après une finale chaotique, les résultats complets

Le Sénégal de Sadio Mané a été sacré pour la deuxième fois de son histoire lors de la CAN 2025 après une finale qui restera dans les annales.

La Coupe d'Afrique des nations s'est terminée au terme d'une finale remportée par le Sénégal qui remporte sa deuxième Coupe d'Afrique des nations. Les futurs adversaires de l'équipe de France à la Coupe du monde ont fait preuve d'une vraie constance depuis le début de la compétition et on réussi à battre le pays hôte marocain à l'issue d'une finale complètement dingue. Mais pour le gardien du Sénégal, Edouard Mendy, le football a gagné dans cette CAN. "Cela fait plus de 50 ans que le Maroc attend ce trophée, ils avaient tout qui était acquis à leur cause mais on a répondu de notre manière et ce soir on célèbre le Sénégal. Brahim Diaz sur le penalty ? Il a tenté la panenka, je suis resté sur mes appuis. J'ai aidé mon équipe à ce moment-là. On avait à cœur de gagner cette finale, de ramener le trophée à la maison. Des millions de Sénégalais sont contents, on va profiter. Quand on est rentrés dans les vestiaires ? Ça reste entre nous, on l'a fait ensemble et on est revenus ensemble, c'est tout ce qu'il faut retenir, on peut être fiers ce soir."

