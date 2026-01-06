CAN 2025 : le tableau complet des quarts de finale et les résultats en direct

La Coupe d'Afrique des nations qui a débuté le 21 décembre dernier est désormais dans sa dernière ligne droite avec les phases finales.

Depuis le 21 décembre et jusqu'au 18 janvier 2026, la Coupe d'Afrique des nations se dispute au Maroc, pays hôte de cette 35e édition. C'est la seconde fois que le dernier demi-finaliste de la Coupe du monde organise une CAN après celle de 1988.

Lors de la dernière édition en janvier 2024, décalée en raison des conditions météorologiques en Côté d'Ivoire, ce sont justement les Ivoiriens qui s'étaient imposés au terme d'une compétition marquée par plein de rebondissements. Cette année encore, la Côte d'Ivoire sera l'une des nations favorites. Mais bien évidemment, en organisant la compétition, le Maroc espère remporter la première CAN de son histoire. L'Egypte, le Sénégal ou encore le Cameroun seront comme toujours des nations à suivre pour soulever le trophée et sont tous qualifiés pour les quarts de finale.

Calendrier de la CAN 2025

Télécharger et imprimer notre calendrier de la CAN 2025 au format PDF

Découvrez l'intégralité du calendrier de la Coupe d'Afrique des nations avec le détail de tous les matchs de la phase de groupes puis de la phase finale.

Résultats de la CAN 2025

Retrouvez tous les résultats de la Coupe d'Afrique des nations 2025 au Maroc avec une mise à jour des résultats en quasi temps réel après la fin des rencontres.

Classements des groupes de la CAN 2025

Voici tous les classements des groupes de la Coupe d'Afrique des nations avec le classement des meilleurs troisièmes qui ont déterminé les derniers qualifiés pour les 8es de finale en plus des deux équipes qualifiées automatiquement dans chaque groupe.