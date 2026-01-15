CAN 2025 : Sénégal - Maroc en finale, quelle date ?
Clap de fin pour la Coupe d'Afrique des nations avec la grand finale attendue entre le Sénégal et le Maroc.
Depuis le 21 décembre et jusqu'au 18 janvier 2026, la Coupe d'Afrique des nations se dispute au Maroc, pays hôte de cette 35e édition. C'est la seconde fois que le dernier demi-finaliste de la Coupe du monde organise une CAN après celle de 1988. Lors de la dernière édition en janvier 2024, décalée en raison des conditions météorologiques en Côté d'Ivoire, ce sont justement les Ivoiriens qui s'étaient imposés au terme d'une compétition marquée par plein de rebondissements. Cette CAN est moins spectaculaire avec aucune réelle surprise. Chez lui, le Maroc a réussi son premier objectif, atteindre la finale de la Coupe d'Afrique des nations en éliminant le Nigeria après une séance de tirs au but tendue. Ils retrouveront un habitué des finales et surtout le futur adversaire des Bleus à la Coupe du monde, le Sénégal.
10:08 - "On récolte l'âge d'or"
Je n'ai pas été que chahuté, ce n'était pas une campagne correcte. Mais ce n'est pas grave, on l'a accepté, le groupe m'a protégé. Les joueurs aiment leur coach, je leur ai dit de me le rendre sur le terrain. Je suis très heureux pour le public marocain et aussi pour les anciens. Aujourd'hui, on récolte l'âge d'or du football marocain mais il ne faut pas oublier d'où on vient" a lancé de son côté Walid Regragui au micro de beIN Sports après la rencontre.
09:14 - Hakimi "fier"
"On est contents, fiers. C'est un moment unique pour nous. On est entrés dans l'histoire encore une fois, cette équipe le mérite. Tous les Marocains le méritent. On est très heureux mais on n'a pas encore fini le travail. On savait que le Nigeria avait de grandes qualités. Toute l'équipe a fait un énorme travail défensif. Notre force a été de ne pas leur laisser se créer des occasions. Même si on n'a pas marqué, on est restés concentrés et forts mentalement tout le match" a lancé le capitaine du Maroc après la rencontre.
14/01/26 - 23:49 - LE MAROC REJOINT LE SENEGAL
Dernier tir au but bien exécuté par Youssef En-Nesyri et el Maroc s'impose aux tirs au but (0-0, 4-2) face à une équipe de Nigeria trop loin de son niveau et trop discrète pour espérer aller plus loin
Diffusion de la CAN 2025
La Coupe d'Afrique des nations 2025 sera à suivre en direct et en exclusivité sur les antennes de beIN Sports, détenteur des droits de cette CAN 2025. Vous pouvez également retrouver en live commenté toutes les meilleures affiches sur notre site.