Quel programme aux JO 2026 ? Télécharger le calendrier en PDF
Les Jeux olympiques d'hiver entament leur dernière semaine, découvrez le calendrier jour par jour.
Le sport vit au rythme des Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina depuis une dizaine de jours. Deux ans après les JO de Paris 2024, l'esprit olympique reste en Europe et en Italie. La délégation française a de belles ambitions, espérant battre le record des médailles aux JO d'hiver (15 lors des deux derniers JO). Grace notamment au biathlon qui est d'ailleurs le fil rouge de ces Jeux olympiques d'hiver, les Bleus ont déjà égalé le total ce dimanche 15 février.
Télécharger et imprimer notre calendrier des JO de Milan Cortina en PDF
Le calendrier des JO d'hiver est rythmé avec des compétitions qui débuteront un peu avant la date officielle à l'image du rugby à 7 et du foot lors des JO d'été. Cette fois, le hockey sur glace qui a fait exception avec des matchs de la phase de poules qui concernaient notamment l'équipe de France.