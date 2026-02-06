Télécharger le calendrier des JO 2026 en PDF

Les Jeux olympiques d'hiver débutent officiellement ce vendredi 6 février, découvrez le calendrier jour par jour.

À partir de ce 6 février 2026, date de la cérémonie d'ouverture, le sport vivra au rythme des Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina. Deux ans après les JO de Paris 2024, l'esprit olympique reste en Europe et en Italie. Si la délégation française a de belles ambitions, espérant battre le record des médailles aux JO d'hiver (15 lors des deux derniers JO), la France ne brille pas dans toutes les disciplines et misera essentiellement sur le biathlon pour ramener de nombreuses breloques. Le biathlon sera d'ailleurs le fil rouge de ces Jeux olympiques d'hiver puisque la première course se déroulera le 8 février avec le relais mixte et se terminera le 21 février avec la Mass start des femmes.

Télécharger et imprimer notre calendrier des JO de Milan Cortina en PDF

Le calendrier des JO d'hiver sera rythmé avec des compétitions qui débuteront un peu avant la date officielle à l'image du rugby à 7 et du foot lors des JO d'été. Cette fois, ce sera le hockey sur glace qui fera l'exception avec des matchs de la phase de poules qui concerneront notamment l'équipe de France. Le ski alpin sera le deuxième sport roi de ces JO d'hiver et la France ne devrait pas récolter de grosses médailles. On vise tout de même sur notre champion olympique en titre Clément Noël qui visera le doublé sur le slalom le 16 février prochain.