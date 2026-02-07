Luge aux Jeux olympiques d'hiver : quelles sont les règles ?

La luge est une discipline spectaculaire lors des Jeux olympiques d'hiver.

La luge aux Jeux olympiques d'hiver est bien évidemment différente de la luge que vous pouvez pratiquer dans les stations de ski en famille ou avec vos amis. La discipline a fait ses débuts olympiques en 1964 aux Jeux d'Innsbruck, avec une épreuve par équipe mixte, une épreuve masculine et une épreuve féminine. Lors des JO de Milan Cortina 2026, les épreuves de double hommes et femmes sont ajoutées.

En simple

Sans faire de mauvais jeu de mot, les règles sont justement très simples. Les athlètes concourent sur la même piste et chaque lugeur effectuent quatre manches en deux jours. Celles-ci sont chronométrées au centième de seconde avec des temps qui sont additionnés. L'athlète qui réalise le meilleur temps à la fin des quatre manches est le vainqueur. Petite différence avec les femmes, les athlètes partent d'un point plus bas, le reste est identique.

En double

L'épreuve en double se déroule en une seule journée contrairement aux deux pour le simple. Chaque couple effectuant deux essais, le meilleur temps cumulé offre la médaille d'or.

Relais par équipe

Le relais par équipe comprend trois épreuves avec le simple féminin, simple masculin et le double. La luge féminine est la première à s'élancer, l'athlète doit toucher un pavé tactile suspendu au bas de la piste. Une fois le pavé tactile touché, la porte s'ouvre pour permettre au lugeur suivant (simple masculin) de s'élancer. Le double est le dernier à concourir. L'équipe qui réalise le meilleur temps cumulé après que les trois équipes ont franchi la ligne d'arrivée remporte l'épreuve.