Skeleton aux JO 2026 : quelles sont les règles ?

Tête vers le bas, le skeleton est l'une des disciplines les plus spectaculaires des JO d'hiver.

Glisser tête vers le bas à plus de 100km/h ça vous tente ? Et bien c'est ce qu'on appelle le skeleton ! Les règles sont relativement simples comme pour la luge et le bobsleigh. Au feu vert, les athlètes ont 30 secondes pour s'élancer en poussant la luge en la saisissant par ses supports sur le côté. Ils s'allongent ensuite sur l'engin, tête en avant, qu'ils guident pendant toute la descente par les seuls mouvements du corps, épaules et tête. La longueur de la piste varie de 1 200 m à 1 650 m, avec une pente maximale de 12%. Le skeleton ne possède pas de frein et les pointes de vitesse sont mesurées parfois jusqu'à 150 km/h.

Comme pour la luge, les épreuves se déroulent sous deux jours avec quatre manches. Les temps des quatre manches sont cumulés et le meilleur total est déclaré comme grand vainqueur. Il existe également trois épreuves avec l'épreuve masculine, féminine et celui par équipes mixtes.

Les équipements sont classiques avec une combinaison et un casque pour protéger la tête très proche de la glace. La luge, moulée au corps de l'athlète, est dotée de poignées sur le dessus et des patins en acier.