Bobsleigh aux JO 2026 : quelles sont les règles ?

Dévalant la piste jusqu'à 150 km/h, le bobsleigh est spectaculaire.

Le bobsleigh est une discipline un peu à part dans les Jeux olympiques d'hiver même s'il existe des similitudes avec la luge et le skeleton. On peut l'associer à une sorte de Formule 1 des neiges même si on est bien loin des vitesses sur la piste. Le bobsleigh est une sorte de traineur très moderne qui permet de dévaler une piste de glace à plus de 100km/h.

Un peu d'histoire

La discipline est née en Suisse. En 1889, c'est à Saint-Moritz qu'a été organisée la première compétition de bobsleigh. L'engin était essentiellement composé de bois à l'époque. Son nom, bobsleigh (ou bobsled), est tiré des mouvements que font les athlètes pendant la descente. En anglais, "bob" signifie hochement de tête, alors que "sled" désigne le traîneau.

Les règles

Les équipes de bobsleigh sont composées de 2 ou de 4 membres à l'intérieur de la machine. Dans le bobsleigh à 4, le pilote est installé à l'avant, suivi de deux pousseurs, puis du freineur à l'arrière. Pour ce qui est du bob à 2, les pousseurs ne font pas partie l'équipage. Au départ, tous les équipiers poussent le bobsleigh avant de sauter dedans et de rétracter les poignées. Ce moment est absolument crucial, car un retard au départ entraîne un manque de vitesse sur le reste du parcours...

Comme pour les autres sports, il existe quatre manches (ou deux suivant les compétitions) et le temps cumulé départage les athlètes.

Quel poids pour un bobsleigh ?

Le poids maximal d'un bobsleigh (poids de l'équipage compris) est de 390 kg pour le bob à deux masculin (170 kg pour le traîneau seul), 630 kg pour le bob à quatre masculin (210 kg pour l'engin seul) et 350 kg pour le bob à deux féminin (170 kg pour l'engin seul).