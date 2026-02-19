Ski alpinisme aux JO 2026 : quelles sont les règles de la nouvelle épreuve des JO de Milan Cortina ?

Nouvelle discipline des JO d'hiver, le ski alpinisme pourrait apporter des médailles à la délégation française.

Les Jeux olympiques de Milan Cortina vont permettre de découvrir une toute nouvelle discipline, le ski alpinisme. Et bonne nouvelle pour la France, les Bleus pourraient obtenir plusieurs médailles avec Emily Harrop et Thibault Anselmet.

La discipline est assez spectaculaire comme de nombreux sports de glace. Elle est très récente car les premiers Championnats du monde de ski alpinisme ont eu lieu en 2002 en France. En juillet 2021, le CIO avait annoncé l'arrivée du ski-alpinisme au programme olympique avec cinq épreuves, dont l'individuel, format historique (parcours d'une heure et demie à deux heures). Moins d'un an plus tard, le 28 juin 2022, le programme est réduit à trois épreuves (sprint hommes, sprint femmes et relais mixte). Une déception pour les puristes...

Les règles ?

Il existe deux épreuves différentes. La course de vitesse sur environ 500m et pour une durée de 2'30 ou 3' qui se compose d'une montée et d'une descente. La montée est elle même composée de trois phases.

Dans un premier temps, les athlètes montent avec les skis chaussés équipés de peaux

La deuxième est une montée avec les skis sur le dos

La troisième montée est tout simplement identique à la première.

Pour la descente, les peaux sont retirées pour atteindre la ligne d'arrivée. La course se déroule en plusieurs manches éliminatoires jusqu'à la finale, à l'issue de laquelle les médailles sont décernées. Très souvent, les premières manches sont individuelles avant de partir par petits groupes.

La deuxième épreuve, la où la France est la grande favorite pour ces JO, est le relais mixte. Ce dernier se compose de deux montées plus une section de marche avec des skis attachés au sac à dos pour chaque montée et deux descentes.