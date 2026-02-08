Quelles sont les règles et différentes courses en biathlon ?
Discipline star des Jeux olympiques d'hiver, le biathlon se décompose en plusieurs épreuves.
Le biathlon est l'une des disciplines les plus importantes des Jeux olympiques d'hiver au même titre que le ski alpin. Les épreuves se déroulent sur quasiment l'intégralité des jours de compétition. Et bonne nouvelle, la France est l'une des nations référentes, offrant toujours de très nombreuse médailles.
Cette discipline, qui est apparue aux Jeux Olympiques de 1960 à Squaw Valley en Californie, est composée de 12 épreuves différentes avec le sprint hommes et femmes, l'individuel hommes et femmes, la poursuite hommes et femmes, la mass start hommes et femmes, le relais hommes et femmes, le relais mixte et le mixte simple.
Quelles sont les règles ?
- Individuel : les distances sont différentes entre les hommes et les femmes. 20km contre 15. Les biathlètes s'élancent un par un et réalisent quatre tirs, deux couchés et deux tirs debout. Sur chaque faute, pas de tour de pénalité, mais un ajout d'une minute sur le temps.
- Sprint : là aussi, il existe une différence avec 10km pour les hommes et 7,5km pour les femmes. Chaque biathlète s'élance chacun son tour et doit effectuer deux passages au tir. Le premier se réalise couché et l'autre debout. En cas de pénalité, le concurrent doit effectuer un tour sur un anneau de 150 mètres. Celui qui réalise le meilleur temps est sacré vainqueur.
- Poursuite : cette dernière est de 12,5 km pour les hommes et 10 km pour les femmes. Les 60 premiers de l'épreuve du sprint participent à la poursuite. L'ordre de passage et les écarts entre les participants sont déterminés selon les résultats du sprint. Les concurrents doivent effectuer quatre passages derrière les cibles afin d'effectuer deux tirs couché et deux tirs debout. En cas de faute, le participant doit réaliser un tour sur l'anneau de pénalité. Là aussi, le premier arrivé remporte l'épreuve.
- La mass start : Il s'agit de la course des rois et des reines. La mass start est de 15 km pour les hommes et de 12,5 km pour les femmes. Les 30 meilleurs biathlètes de la saison ou de la compétition en cours, se lancent en départ groupé. Ils effectuent quatre passages derrière les cibles, deux tirs couché, deux tirs debout, et chaque faute est sanctionné d'un tour sur l'anneau de pénalité de 150 m. Le vainqueur est le premier qui franchit la ligne d'arrivée.
- Le relais : le relais est de 4x7,5 km pour les hommes et de 4x6 km pour les femmes. 4 participants par équipe avec des biathlètes qui passent chacun à deux reprises sur le pas de tir (couché et debout). Sur chaque tir, trois balles de pioche pour faire tomber les cinq cibles. Si au bout des 8 tirs, une cible n'est pas tombée, il faut réaliser un tour sur l'anneau de pénalité. L'équipe qui franchit la ligne d'arrivée en premier remporte l'épreuve.
- Le relais mixte : les équipes sont composées de deux femmes et deux hommes. Comme sur le relais, chaque concurrent passe deux fois sur le pas de tir (1 fois couché et une fois debout). Il dispose de cinq balle et trois balles de pioche pour faire chuter les cinq cibles. Si au bout des 8 tirs, une cible n'est pas tombée, il faut réaliser un tour sur l'anneau de pénalité. La première équipe à franchir la ligne d'arrivée remporte le relais mixte.
- Le relais mixte simple : cette fois, ils ne sont que deux, un homme et une femme. Le premier partant doit effectuer 6 kilomètres (deux fois 3 km) et le second 7,5 km (3 km + 4,5 km). La boucle fait 1,5 km et l'anneau de pénalité 75 m, contre 150 m dans les autres épreuves. Chaque biathlète tire à quatre reprises, avec les mêmes règles que dans les autres relais.