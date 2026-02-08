La différence entre les tirs debout et couchés en biathlon

Le biathlon est composé de deux tirs différents entre le debout et le couché, les explications.

Il existe de nombreuses épreuves différentes en biathlon. Du sprint à la poursuite en passant par la mass start et les relais, les courses sont composées de plusieurs tirs. Debout ou couché, les cibles sont bien évidemment différentes et on va vous expliquer les petites différences.

Lorsque les concurrents terminent leur tour à ski et se positionnent face aux cibles, la distance séparant le biathlète du petit rond est de 50 mètres. Contrairement à la distance des courses, il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes ni entre les courses. En revanche, il existe une différence de diamètre de la cible si vous tirez debout ou réalisez un couché. Lorsque le biathlète est couché sur le tapis, le diamètre de la cible est de 45 millimètres, s'il est debout, elle est de 110 millimètres.

Le couché "est le plus technique, essentiellement parce que la cible est beaucoup plus petite que celle du "debout" ", explique le Français Siegfried Mazet, entraîneur de tir de l'équipe masculine de Norvège. "On passe d'un CD à une balle de golf placée à cinquante mètres ", explique Jean-Pierre Amat, champion olympique de tir à la carabine en 1996 dans des propos relayés par le Monde.