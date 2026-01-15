Euro masculin de hand 2026 : calendrier, résultats et classements de tous les groupes
L'Euro masculin de handball se déroule du 15 janvier au 1er février 2026 avec une équipe de France tenante du titre.
Tenante du titre après sa victoire en 2024, l'équipe de France ne vise rien d'autre qu'un nouveau sacre européen à partir du 15 janvier. La compétition, peut être plus relevée qu'un championnat du monde, se déroulera dans trois pays scandinaves, le Danemark, la Suède et la Norvège du 15 janvier au 1er février 2026. Cet Euro a également un double enjeu très important puisqu'il servira de qualification pour les Mondiaux de 2027 et le championnat d'Europe de 2028.
Les 24 équipes qualifiées pour cet Euro de hand sont réparties en 6 groupes de 4 équipes. Les deux meilleures équipes de chaque groupe sont qualifiées pour le tour principal qui se divise en deux groupes. Les deux meilleures équipes de chaque groupe du tour principal se qualifieront pour les demi-finales. Les deux troisièmes joueront le match pour la 5e place. "Avec nos adversaires du tour préliminaire et potentiellement du tour principal, le groupe se prépare à vivre un fantastique Euro", a lancé Guillaume Gille pour la FFH. "Au regard de la densité des poules, cette compétition nécessite de nous présenter à notre meilleur niveau pour être en mesure de remporter le titre."
Résultats
Découvrez tous les résultats de l'Euro masculin de hand avec une mise à jour dès la fin des rencontres.
Groupes et classements de l'Euro masculin de hand
Les groupes sont extrêmement relevés puisque l'Allemagne et l'Espagne seront ensemble dans le groupe A, la France et la Norvège dans le C, la Suède et la Croatie dans la groupe E.
Calendrier de l'Euro masculin de hand
- 15 au 21 janvier 2026 : phase de groupes
- 15 janvier à 18h : France - République Tchèque
- 17 janvier à 18h : Ukraine - France
- 19 janvier à 20h30 : France - Norvège
- Phase principale : fin janvier 2026
- 26 janvier 2026 : demi-finales à Herning
- 1er février 2026 :
- Match pour la 3ᵉ place (15h15)
- Finale (18h00) au Jyske Bank Boxen, Herning
18:59 - C'est reparti pour les Bleus !
La France doit être sérieuse jusqu'au bout face à cette faible équipe de la République Tchèque !
C'est reparti !— Esprit Handball Caisse d’Epargne (@EspritHandball) January 15, 2026
ALLEZ LES BLEUS ????????????#FRACZE pic.twitter.com/l9fUH8wZT9
18:44 - Les Bleus virent largement en tête face à la République Tchèque (20-14, 30e)
Grâce à un début de match magnifique (6-0, 15e), la France est en maîtrise face à la République Tchèque (20-14). Les Bleus ont compté jusqu'à huit buts d'avance, avant de connaître des échecs en phase offensive. Prandi est le meilleur buteur avec cinq réalisations.
MI-TEMPS ????????20-14????????— Equipes de France de Handball (@FRAHandball) January 15, 2026
C'est la pause à Oslo, les BLEUS ont l'avantage ????#BleuetFier pic.twitter.com/ORrDQgQJnY
18:01 - C'est parti ! (1er)
Les Bleus donnent le coup d'envoi de ce France - République Tchèque ! La bande à Minne est tenante du titre !
1'— Equipes de France de Handball (@FRAHandball) January 15, 2026
Coup d'envoi !
ALLEZ LES BLEUS !!????
????????0-0???????? pic.twitter.com/HP7TOrwjZI
La liste des joueurs de l'équipe de France
Voici la composition du groupe France sous la direction de Guillaume Gille pour l'Euro :
- Gardiens : Rémi Desbonnet (Montpellier, 68 sel.), Charles Bolzinger (Montpellier, 28 sel.), Valentin Kieffer (Chambéry, 2 sel.)
- Ailiers gauche : Hugo Descat (Veszprem, 73 sel.), Dylan Nahi (Kielce, 81 sel.), Wallem Peleka (PSG, 4 sel.)
- Ailiers droit : Benoit Kounkoud (Kielce, 67 sel.), Yanis Lenne (Veszprem, 66 sel.)
- Arrières droit : Julien Bos (Nantes, 23 sel.), Dika Mem (Barcelone, 141 sel.), Melvyn Richardson (Wisla Plock, 115 sel.)
- Arrières gauche : Thibaud Briet (Nantes, 46 sel.), Elohim Prandi (PSG, 64 sel.)
- Pivots : Ludovic Fabregas (Barcelone, 166 sel.), Karl Konan (PSG, 59 sel.), Nicolas Tournat (Nantes, 120 sel.)
- Demi-centres : Aymeric Minne (Nantes, 49 sel.), Aymeric Zaepfel.