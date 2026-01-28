Euro masculin de hand 2026 : classement complet du tour principal et tableau des demi-finales
L'Euro masculin de handball se déroule du 15 janvier au 1er février 2026 avec une équipe de France tenante du titre.
Tenante du titre après sa victoire en 2024, l'équipe de France ne vise rien d'autre qu'un nouveau sacre européen à partir du 15 janvier. La compétition, peut être plus relevée qu'un championnat du monde, se déroulera dans trois pays scandinaves, le Danemark, la Suède et la Norvège du 15 janvier au 1er février 2026. Cet Euro a également un double enjeu très important puisqu'il servira de qualification pour les Mondiaux de 2027 et le championnat d'Europe de 2028.
Les 24 équipes qualifiées pour cet Euro de hand étaient réparties en 6 groupes de 4 équipes. Les deux meilleures équipes de chaque groupe se sont qualifiées pour le tour principal qui se divise en deux groupes. La France a terminé à la première position de son groupe après la première phase, notamment après une belle victoire face à la Norvège. Les deux meilleures équipes de chaque groupe du tour principal se qualifieront pour les demi-finales. Les deux troisièmes joueront le match pour la 5e place.
Tableau des demi-finales de l'Euro de hand
- Danemark - Adversaire inconnu
- Adversaire inconnu - Adversaire inconnu
Résultats
Découvrez tous les résultats de l'Euro masculin de hand avec une mise à jour dès la fin des rencontres.
Groupes et classements de l'Euro masculin de hand
Les groupes sont extrêmement relevés puisque l'Allemagne et l'Espagne seront ensemble dans le groupe A, la France et la Norvège dans le C, la Suède et la Croatie dans la groupe E.
Calendrier de l'Euro masculin de hand
- 15 au 21 janvier 2026 : phase de groupes
- 15 janvier à 18h : France - République Tchèque
- 17 janvier à 18h : Ukraine - France
- 19 janvier à 20h30 : France - Norvège
- Phase principale : fin janvier 2026
- 26 janvier 2026 : demi-finales à Herning
- 1er février 2026 :
- Match pour la 3ᵉ place (15h15)
- Finale (18h00) au Jyske Bank Boxen, Herning
16:45 - Nicolas Tournat : "J'adore ce genre de rencontres"
"Les matchs couperets, ce sont des finales. C’est pour ça qu’on joue. On est tous compétiteurs et on joue pour ce type de matchs-là. Quand tu joues ta survie dans la compétition, chaque ballon compte, le ballon pèse. Moi, j’adore ce genre de rencontres, parce que c’est le très haut niveau et que c’est excitant à jouer" a expliqué le joueur de l'équipe de France avant ce France - Allemagne à l'Euro de hand.
15:45 - Une pression sur les Bleus ?
"Bien entendu le match de l’Espagne, mais surtout notre prestation, nous rajoute quelque chose en plus, de montrer un autre visage. Il y a une forme de revanche, un petit goût amer derrière… Il n’empêche que, même si on avait battu l’Espagne, on se devait de faire un résultat positif contre l’Allemagne. Donc on savait très bien qu’en bout de ligne de ce tour principal, ce match était un quart de finale" a expliqué l'entraîneur adjoint au micro de la FFH ce mercredi 28 janvier.
La liste des joueurs de l'équipe de France
Voici la composition du groupe France sous la direction de Guillaume Gille pour l'Euro :
- Gardiens : Rémi Desbonnet (Montpellier, 68 sel.), Charles Bolzinger (Montpellier, 28 sel.), Valentin Kieffer (Chambéry, 2 sel.)
- Ailiers gauche : Hugo Descat (Veszprem, 73 sel.), Dylan Nahi (Kielce, 81 sel.), Wallem Peleka (PSG, 4 sel.)
- Ailiers droit : Benoit Kounkoud (Kielce, 67 sel.), Yanis Lenne (Veszprem, 66 sel.)
- Arrières droit : Julien Bos (Nantes, 23 sel.), Dika Mem (Barcelone, 141 sel.), Melvyn Richardson (Wisla Plock, 115 sel.)
- Arrières gauche : Thibaud Briet (Nantes, 46 sel.), Elohim Prandi (PSG, 64 sel.)
- Pivots : Ludovic Fabregas (Barcelone, 166 sel.), Karl Konan (PSG, 59 sel.), Nicolas Tournat (Nantes, 120 sel.)
- Demi-centres : Aymeric Minne (Nantes, 49 sel.), Aymeric Zaepfel.