Euro masculin de hand 2026 : classements, résultats et calendrier du tour principal
L'Euro masculin de handball se déroule du 15 janvier au 1er février 2026 avec une équipe de France tenante du titre.
Tenante du titre après sa victoire en 2024, l'équipe de France ne vise rien d'autre qu'un nouveau sacre européen à partir du 15 janvier. La compétition, peut être plus relevée qu'un championnat du monde, se déroulera dans trois pays scandinaves, le Danemark, la Suède et la Norvège du 15 janvier au 1er février 2026. Cet Euro a également un double enjeu très important puisqu'il servira de qualification pour les Mondiaux de 2027 et le championnat d'Europe de 2028.
Les 24 équipes qualifiées pour cet Euro de hand étaient réparties en 6 groupes de 4 équipes. Les deux meilleures équipes de chaque groupe se sont qualifiées pour le tour principal qui se divise en deux groupes. La France a terminé à la première position de son groupe après la première phase, notamment après une belle victoire face à la Norvège. Les deux meilleures équipes de chaque groupe du tour principal se qualifieront pour les demi-finales. Les deux troisièmes joueront le match pour la 5e place.
Résultats
Découvrez tous les résultats de l'Euro masculin de hand avec une mise à jour dès la fin des rencontres.
Groupes et classements de l'Euro masculin de hand
Les groupes sont extrêmement relevés puisque l'Allemagne et l'Espagne seront ensemble dans le groupe A, la France et la Norvège dans le C, la Suède et la Croatie dans la groupe E.
Calendrier de l'Euro masculin de hand
- 15 au 21 janvier 2026 : phase de groupes
- 15 janvier à 18h : France - République Tchèque
- 17 janvier à 18h : Ukraine - France
- 19 janvier à 20h30 : France - Norvège
- Phase principale : fin janvier 2026
- 26 janvier 2026 : demi-finales à Herning
- 1er février 2026 :
- Match pour la 3ᵉ place (15h15)
- Finale (18h00) au Jyske Bank Boxen, Herning
17:30 - Un parcours du combattant pour les Bleus
"Ce tour principal est incroyable quand on regarde les noms, les ambitions et les palmarès récents des nations qu’on va affronter", explique le sélectionneur Guillaume Gille à la presse avant le premier match face au Danemark. "On se rend compte du caractère exceptionnel de ces matchs, mais aussi de la difficulté qui va être la nôtre. On est d’entrée servi avec le Danemark chez lui, et le Danemark après une défaite", prévient Guillaume Gille. "On sait que le rebond d’une équipe comme le Danemark sera important et on s’y prépare."
La liste des joueurs de l'équipe de France
Voici la composition du groupe France sous la direction de Guillaume Gille pour l'Euro :
- Gardiens : Rémi Desbonnet (Montpellier, 68 sel.), Charles Bolzinger (Montpellier, 28 sel.), Valentin Kieffer (Chambéry, 2 sel.)
- Ailiers gauche : Hugo Descat (Veszprem, 73 sel.), Dylan Nahi (Kielce, 81 sel.), Wallem Peleka (PSG, 4 sel.)
- Ailiers droit : Benoit Kounkoud (Kielce, 67 sel.), Yanis Lenne (Veszprem, 66 sel.)
- Arrières droit : Julien Bos (Nantes, 23 sel.), Dika Mem (Barcelone, 141 sel.), Melvyn Richardson (Wisla Plock, 115 sel.)
- Arrières gauche : Thibaud Briet (Nantes, 46 sel.), Elohim Prandi (PSG, 64 sel.)
- Pivots : Ludovic Fabregas (Barcelone, 166 sel.), Karl Konan (PSG, 59 sel.), Nicolas Tournat (Nantes, 120 sel.)
- Demi-centres : Aymeric Minne (Nantes, 49 sel.), Aymeric Zaepfel.