Euro masculin de hand 2026 : la France au tour principal, calendrier résultats et classements

L'Euro masculin de handball se déroule du 15 janvier au 1er février 2026 avec une équipe de France tenante du titre.

Tenante du titre après sa victoire en 2024, l'équipe de France ne vise rien d'autre qu'un nouveau sacre européen à partir du 15 janvier. La compétition, peut être plus relevée qu'un championnat du monde, se déroulera dans trois pays scandinaves, le Danemark, la Suède et la Norvège du 15 janvier au 1er février 2026. Cet Euro a également un double enjeu très important puisqu'il servira de qualification pour les Mondiaux de 2027 et le championnat d'Europe de 2028.

Les 24 équipes qualifiées pour cet Euro de hand sont réparties en 6 groupes de 4 équipes. Les deux meilleures équipes de chaque groupe sont qualifiées pour le tour principal qui se divise en deux groupes. Les deux meilleures équipes de chaque groupe du tour principal se qualifieront pour les demi-finales. Les deux troisièmes joueront le match pour la 5e place. "Avec nos adversaires du tour préliminaire et potentiellement du tour principal, le groupe se prépare à vivre un fantastique Euro", a lancé Guillaume Gille pour la FFH. "Au regard de la densité des poules, cette compétition nécessite de nous présenter à notre meilleur niveau pour être en mesure de remporter le titre."

Résultats

Découvrez tous les résultats de l'Euro masculin de hand avec une mise à jour dès la fin des rencontres.

Groupes et classements de l'Euro masculin de hand

Les groupes sont extrêmement relevés puisque l'Allemagne et l'Espagne seront ensemble dans le groupe A, la France et la Norvège dans le C, la Suède et la Croatie dans la groupe E.

Calendrier de l'Euro masculin de hand