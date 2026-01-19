Euro masculin de hand 2026 : la France au tour principal, calendrier résultats et classements
L'Euro masculin de handball se déroule du 15 janvier au 1er février 2026 avec une équipe de France tenante du titre.
Tenante du titre après sa victoire en 2024, l'équipe de France ne vise rien d'autre qu'un nouveau sacre européen à partir du 15 janvier. La compétition, peut être plus relevée qu'un championnat du monde, se déroulera dans trois pays scandinaves, le Danemark, la Suède et la Norvège du 15 janvier au 1er février 2026. Cet Euro a également un double enjeu très important puisqu'il servira de qualification pour les Mondiaux de 2027 et le championnat d'Europe de 2028.
Les 24 équipes qualifiées pour cet Euro de hand sont réparties en 6 groupes de 4 équipes. Les deux meilleures équipes de chaque groupe sont qualifiées pour le tour principal qui se divise en deux groupes. Les deux meilleures équipes de chaque groupe du tour principal se qualifieront pour les demi-finales. Les deux troisièmes joueront le match pour la 5e place. "Avec nos adversaires du tour préliminaire et potentiellement du tour principal, le groupe se prépare à vivre un fantastique Euro", a lancé Guillaume Gille pour la FFH. "Au regard de la densité des poules, cette compétition nécessite de nous présenter à notre meilleur niveau pour être en mesure de remporter le titre."
Résultats
Découvrez tous les résultats de l'Euro masculin de hand avec une mise à jour dès la fin des rencontres.
Groupes et classements de l'Euro masculin de hand
Les groupes sont extrêmement relevés puisque l'Allemagne et l'Espagne seront ensemble dans le groupe A, la France et la Norvège dans le C, la Suède et la Croatie dans la groupe E.
Calendrier de l'Euro masculin de hand
- 15 au 21 janvier 2026 : phase de groupes
- 15 janvier à 18h : France - République Tchèque
- 17 janvier à 18h : Ukraine - France
- 19 janvier à 20h30 : France - Norvège
- Phase principale : fin janvier 2026
- 26 janvier 2026 : demi-finales à Herning
- 1er février 2026 :
- Match pour la 3ᵉ place (15h15)
- Finale (18h00) au Jyske Bank Boxen, Herning
22:16 - La France s'impose face à la Norvège !
Dans le choc du groupe C, les Bleus n’ont pas tremblé face à la Norvège (38-34). Grâce à ce troisième succès en autant de rencontres, la France termine à la première place et attaqueront le tour principal avec six points dans la poche. Les partenaires de Descat, meilleur buteur des siens avec six réalisations, ont été devant de bout en bout malgré les arrêts du tandem Bergerud – Haug (11 et 3 arrêts).
VICTOIRE ! ????????????????— Equipes de France de Handball (@FRAHandball) January 19, 2026
3/3 pour les BLEUS avec ce nouveau succès ! ????
Cap sur le Danemark désormais pour entamer le tour principal ➡️????????#BleuetFier pic.twitter.com/kSbt3gRsek
21:06 - La France vire en tête à la pause face à la Norvège !
Les Bleus sont en maîtrise face à la Norvège (20-17), même s'ils ont compté jusqu'à cinq buts d'avance.
Mi-temps !— Esprit Handball Caisse d’Epargne (@EspritHandball) January 19, 2026
Les Bleus ont pris l'avantage face aux Norvégiens, il reste 30 minutes pour confirmer : ALLEZ ????????????#FRANOR #EspritHandball pic.twitter.com/z3mRTju7Z7
20:12 - C'est parti pour les Bleus face à la Norvège !
Les Bleus donnent le coup d'envoi de ce France - Norvège ! La première place du groupe C est en jeu dans ce troisième et dernier match de la phase de poules ! L'ambiance est chaude dans la salle !
1' C'est Parti !!— Equipes de France de Handball (@FRAHandball) January 19, 2026
????????0-0???????? pic.twitter.com/LIhVp0JhcW
La liste des joueurs de l'équipe de France
Voici la composition du groupe France sous la direction de Guillaume Gille pour l'Euro :
- Gardiens : Rémi Desbonnet (Montpellier, 68 sel.), Charles Bolzinger (Montpellier, 28 sel.), Valentin Kieffer (Chambéry, 2 sel.)
- Ailiers gauche : Hugo Descat (Veszprem, 73 sel.), Dylan Nahi (Kielce, 81 sel.), Wallem Peleka (PSG, 4 sel.)
- Ailiers droit : Benoit Kounkoud (Kielce, 67 sel.), Yanis Lenne (Veszprem, 66 sel.)
- Arrières droit : Julien Bos (Nantes, 23 sel.), Dika Mem (Barcelone, 141 sel.), Melvyn Richardson (Wisla Plock, 115 sel.)
- Arrières gauche : Thibaud Briet (Nantes, 46 sel.), Elohim Prandi (PSG, 64 sel.)
- Pivots : Ludovic Fabregas (Barcelone, 166 sel.), Karl Konan (PSG, 59 sel.), Nicolas Tournat (Nantes, 120 sel.)
- Demi-centres : Aymeric Minne (Nantes, 49 sel.), Aymeric Zaepfel.