Euro masculin de hand 2026 : le classement complet du tour principal, résultats et calendrier
L'Euro masculin de handball se déroule du 15 janvier au 1er février 2026 avec une équipe de France tenante du titre.
Tenante du titre après sa victoire en 2024, l'équipe de France ne vise rien d'autre qu'un nouveau sacre européen à partir du 15 janvier. La compétition, peut être plus relevée qu'un championnat du monde, se déroulera dans trois pays scandinaves, le Danemark, la Suède et la Norvège du 15 janvier au 1er février 2026. Cet Euro a également un double enjeu très important puisqu'il servira de qualification pour les Mondiaux de 2027 et le championnat d'Europe de 2028.
Les 24 équipes qualifiées pour cet Euro de hand étaient réparties en 6 groupes de 4 équipes. Les deux meilleures équipes de chaque groupe se sont qualifiées pour le tour principal qui se divise en deux groupes. La France a terminé à la première position de son groupe après la première phase, notamment après une belle victoire face à la Norvège. Les deux meilleures équipes de chaque groupe du tour principal se qualifieront pour les demi-finales. Les deux troisièmes joueront le match pour la 5e place.
Résultats
Découvrez tous les résultats de l'Euro masculin de hand avec une mise à jour dès la fin des rencontres.
Groupes et classements de l'Euro masculin de hand
Les groupes sont extrêmement relevés puisque l'Allemagne et l'Espagne seront ensemble dans le groupe A, la France et la Norvège dans le C, la Suède et la Croatie dans la groupe E.
Calendrier de l'Euro masculin de hand
- 15 au 21 janvier 2026 : phase de groupes
- 15 janvier à 18h : France - République Tchèque
- 17 janvier à 18h : Ukraine - France
- 19 janvier à 20h30 : France - Norvège
- Phase principale : fin janvier 2026
- 26 janvier 2026 : demi-finales à Herning
- 1er février 2026 :
- Match pour la 3ᵉ place (15h15)
- Finale (18h00) au Jyske Bank Boxen, Herning
11:00 - Présentation de France - Espagne
"Le handball espagnol, d’une manière générale, que ce soit des plus jeunes jusqu’aux A, s’inscrit dans un chemin identique. Il existe une vraie formation à l’espagnol et un jeu à l’espagnol. Je ne veux pas dire qu’il est atypique, mais en tout cas, il a une vraie identité. Et effectivement, un adversaire un peu différent que des Scandinaves avec pas mal de variété à la fois défensive, avec pas mal de pièges, une relation avec le pivot et de la continuité. Bien entendu, il nous faudra être solide. Quel que soit l’acte défensif, ça va quand même être une histoire de duels. Et qui plus est, certainement, dans du jeu au près et dans la continuité. Il faudra être très performant dans le fait de casser leur circulation de balles ou leurs différents enchaînements qui sont à la fois très fluides, codifiés, avec des automatismes bien établis. Les joueurs se connaissent très bien, ils se fréquentent en club. Mais, même en se connaissant et en se respectant, j’ai la sensation qu’un France-Espagne est toujours un match un peu particulier pour les deux équipes" a analysé l'entraîneur adjoint pour la Fédération de handball.
La liste des joueurs de l'équipe de France
Voici la composition du groupe France sous la direction de Guillaume Gille pour l'Euro :
- Gardiens : Rémi Desbonnet (Montpellier, 68 sel.), Charles Bolzinger (Montpellier, 28 sel.), Valentin Kieffer (Chambéry, 2 sel.)
- Ailiers gauche : Hugo Descat (Veszprem, 73 sel.), Dylan Nahi (Kielce, 81 sel.), Wallem Peleka (PSG, 4 sel.)
- Ailiers droit : Benoit Kounkoud (Kielce, 67 sel.), Yanis Lenne (Veszprem, 66 sel.)
- Arrières droit : Julien Bos (Nantes, 23 sel.), Dika Mem (Barcelone, 141 sel.), Melvyn Richardson (Wisla Plock, 115 sel.)
- Arrières gauche : Thibaud Briet (Nantes, 46 sel.), Elohim Prandi (PSG, 64 sel.)
- Pivots : Ludovic Fabregas (Barcelone, 166 sel.), Karl Konan (PSG, 59 sel.), Nicolas Tournat (Nantes, 120 sel.)
- Demi-centres : Aymeric Minne (Nantes, 49 sel.), Aymeric Zaepfel.